Український паспорт як перевага: без віз до 120 країн

Україна посіла 32-ге із 94 місць у глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index 2017. Йдеться про щорічний аналіз найзручніших для подорожей документів, який проводить компанія Arton Capital. Український паспорт таким чином набрав 120 «безвізових» балів – саме до такої кількості країн громадяни можуть, нехай і на певний час, в’їжджати без попередньо оформлених дозволів. А от Росія розмістилася нижче за Україну – на 41 місці зі 108 «безвізовими» балами. У лідери вперше за час існування рейтингу вийшла азійська країна Сінгапур.

У глобальному індексі паспортів Україна розмістилась на 32-му місці разом з Макао і Тайванем – їхні документи дозволяють безвізовий в’їзд у 120 країн.

За Україною в рейтингу розташована Венесуела та Гренада (по 119 безвізових країн).

Росія ділить 41-е місце з Македонією і Кірібаті – вільний в’їзд у 108 країн.

Перше місце у жовтні має паспорт міста-держави Сінгапур, що в Південно-Східній Азії – він надає безвізовий в’їзд у 159 країн. На другому місці Німеччина – 158 безвізових партнерів. Третє місце розділили Швеція і Південна Корея – 157 країн. Шосте місце у Сполучених Штатів – 154 країни.

А от останні рядки рейтингу посіли Сирія (29 країн), Пакистан і Ірак (26 країн), та Афганістан, із паспортом якого можна відвідати без візи лише 22 країни.

Як Україна рухалась у рейтингу

Запровадження безвізового режиму з Євросоюзом суттєво підняло Україну в рейтингу паспортів. Скажімо, у 2015 році Київ мав 37-ме місце із безперешкодним доступом до 96 країн.

У червні ж 2017, коли Global Passport Index також оновлювався, український документ перестрибнув на 30-те місце у глобальному рейтингу.

Із червня до жовтня Київ опустився на дві сходинки, незважаючи на те, що за цей час домовився ще з однією країною про гнучкі умови перетину кордону для громадян.

Які ще країни можуть відмовитись від віз для українців?

Австралія (через імміграційні реформи) та Велика Британія (через «Брекзит») заявили, що не готові спрощувати візові вимоги для громадян України протягом наступних двох років. Офіційний Київ запропонував також Японії спростити візовий режим, утім, рішення поки немає. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит видання «Главком».

«Одним із пріоритетних напрямків роботи МЗС залишалося ведення діалогу з державами так званого «білого» списку країн-учасниць членів Шенгенської угоди. 13 учасницям згаданого переліку (Австралії, Вануату, Кірибаті, Колумбії, Південній Кореї, Маршалловим островам, Мексиці, Новій Зеландії, ОАЕ, Самоа, Соломоновим островам, Тринідаду і Тобаго, Уругваю) запропоновано укласти угоди про взаємні безвізові поїздки громадян», – йдеться у відповіді МЗС.

Водночас Україна зараз веде переговори про взаємне скасування візових вимог із Канадою і Мексикою.

До Канади без віз?

Саме від Канади останнім часом лунають найбільш оптимістичні сигнали. Скажімо, міністр імміграції країни Ахмед Хусен під час виступу в парламенті в вівторок заявив, що його країна цінує відносини з Україною та робитиме все для спрощення візового режиму.

Утім, якщо Київ виконає кілька умов, сказав міністр Хусен: «Ми дійшли висновку, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна видавати безпечні документи для подорожей, ефективно контролювати кордони і добре співпрацювати з міжнародним співтовариством щодо міграційних питань та безпеки».

А депутат канадського парламенту Лінда Дункан додала, що «безвіз» сприятиме торгівлі між двома державами.

І український уряд сигналізує, що готовий дослухатися до порад Канади для отримання безвізового режиму, заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Якщо Канада має певні вимоги стосовно скасування віз, які Україна поки не виконала, ми готові працювати над цим», – сказала Климпуш-Цинцадзе під час слухань у парламенті Канади.

Разом із тим Канада дотримується однієї із найбільш суворих щодо українців візових політик серед усіх держав світу. За перший квартал 2017 року кожному третьому українцю відмовили у візі.

Саме зважаючи на вимогливість канадської митної політики, про запровадження саме «безвізу» в близькій перспективі не йдеться, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

«Знаю, що навіть на сьогоднішній день не всі країни ЄС мають безвізовий режим (із Канадою ред.). Тому, я думаю, це питання далекого майбутнього», – коментує Сушко.

Натомість може йтись про спрощення візового режиму на зразок того, що підписувала Україна з ЄС у 2007 та 2013 роках, додає комунікаційний менеджер «Європи без бар’єрів» Павло Кравчук.

«Це може бути спрощення в оформленні віз для якихось категорій населення: вікових чи майнових, чи соціальних, для студентів тощо. Можливо, якесь зниження витрат. Але мені здається досить малоймовірним, що з Канадою так само, як із Європейським союзом, буде запроваджено «безвіз», – прокоментував Кравчук.

Лише 4% українців скористались перевагами «безвізу» – ДПС

Після чотирьох місяців і двох тижнів дії безвізового режиму його перевагами скористались близько 305 тисяч осіб. Саме стільки громадян перетнули кордон країн ЄС, не маючи раніше поставленої візи. Про це у відповідь на запитання Радіо Свобода заявив помічник голови Державної прикордонної служби (ДПС) Олег Слободян.

Іншими словами, лише 4% українців, які поїхали до Євросоюзу, скористались виключно перевагами спрощеного режиму, каже Слободян.

«Решта – ті українці, які їхали або маючи ще старі закордонні паспорти з візами, або маючи старі біометричні паспорти з попередньо виданими довгостроковими візами. Загалом із 11 червня понад 8,3 мільйона українців перетнули кордон до Європейського союзу», – повідомив Сободян.

Зараз в Україні діє своєрідний перехідний етап між візовим і безвізовим режимом, адже лише 5 мільйонів громадян встигли отримати біометричні паспорти, каже Слободян.

«Не всі звиклись із думкою про «безвіз». І більшість оформили біометричні паспорти на майбутнє, щоб поїхати, коли з’явиться нагода», – додає речник Державної прикордонної служби.

Загалом відмову у в’їзді до Євросоюзу за час дії «безвізу» отримав лише 61 громадянин України, каже Слободян. Утім, справжня кількість, швидше за все, більша, адже Державна прикордонна служба фіксує лише ті випадки, коли громадяни звертаються до відомства з повідомленнями, що їх не впустили до ЄС.

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Європейського союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.