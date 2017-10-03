«Безвіз» викликав сплеск приязні українців до ЄС – експерти

Брюссель – «Безвіз» відчинив українцям двері до «шенгену», викликавши у них зростання теплих почуттів до об’єднаної Європи та впевненість у тому, що майбутнє держави саме там – у Євросоюзі. Водночас, скажімо, спостереження польських експертів свідчать, що скасування віз не позначилося на кількості громадян України, що навідуються до Польщі. Які результати перших місяців дії безвізового режиму? Що з цього приводу свідчить статистика і як це оцінюють фахівці?

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Довгоочікуваний «безвіз», який набрав чинності понад три місяці тому, не лише відчинив українцям двері до «шенгену». За даними досліджень американського Міжнародного республіканського інституту (IRI), скасування візових обмежень для громадян України позначається позитивно на людях та їхніх настроях щодо майбутнього своєї держави. Пригадаймо, як у червні президент України Петро Порошенко відзначив початок безвізових подорожей країнами ЄС заявою, що це «остаточний вихід України із Російської імперії». Нині опитування фахівців цього аналітичного центру виявило: в державі шириться сприятливіше ставлення до ЄС та його країн-членів. А з червня по вересень на 5 відсотків зросла кількість українців, що переконані в одному: Україна, обравши європейський напрямок розвитку, перебуває на правильному шляху. І ця тенденція продовжує зростати.

«Відчиняючи» символічні двері до ЄС на словацько-українському кордоні, президент Петро Порошенко заявив і про те, що «безвіз» – це один із етапів саме наближення України до членства у ЄС.

«Чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів у мене і в українського народу з’являється для того, щоби надати Україні й перспективу членства в ЄС, бо Україна – це європейська держава», – заявив президент.

Польський євродепутат Міхал Боні: «Крок за кроком до членства України в ЄС – через безвізовий режим, ЗВТ, Митний союз»

В Польщі українці масово порушують правила перебування, але «механізму» не впроваджуватимуть – експерти

Нині експерти зауважують: перші місяці дії «безвізу» призвели до того, що 54 відсотки опитаних українців повідомили про те, що вони мають «теплі» почуття до Європейського союзу. Це – найвищий показник, зафіксований Міжнародним республіканським інститутом, який проводить подібні опитування ще з травня 2013 року. Характерно, що майже 60 відсотків українців заявляють, що дуже позитивно ставляться до Польщі, 50 відсотків так само висловлюються щодо Литви, а 49 відсотків – щодо Німеччини. За даними експертів, саме ці країни перебувають серед найбільш відвідуваних українцями держав.

Втім, ще під час підготовки скасування віз українцям Євросоюз, який переживає небувалу мігрантську кризу, створив у себе так званий «механізм» призупинення безвізових режимів на випадок грубих зловживань. Як пояснює старша дослідниця питань міграції з варшавського Центру східних досліджень Марта Ярошевич, хоча, скажімо, у Польщі продовжує збільшуватися кількість українців, які масово порушують, зокрема, терміни перебування на її території, але про впровадження цього «механізму» щодо України на рівні ЄС не може бути й мови. До того ж, безвізовий режим у випадку Польщі, яка проводить щодо українців дуже ліберальну міграційну політику, не вплинув на міграційні потоки.

«За три перших місяці своєї дії безвізовий режим не мав впливу ні на динаміку перетину кордону, ні на динаміку міграції, – каже вона. – Ми не бачимо між ними зв’язку. З одного боку, міграційні потоки, а з іншого – перетини кордону, включно з туристами чи для закупівель – а це вже інша категорія».

«І в цих обох категоріях ми не бачимо взаємозв’язку: кількість відвідувачів Польщі не зросла і не зменшилася. Все так само, як було у червні», – каже експерт з Польщі.

За три місяці «безвізу» у в’їзді до «шенгену» відмовили лише 61 особі

Тим часом, згідно зі статистикою, за перші три місяці дії безвізового режиму, з 11 липня до вересня, кількість поїздок, здійснених українцями до країн ЄС зросла на 10 відсотків, порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

Представництво Європейського союзу в Україні з посиланням на дані Державної прикордонної служби повідомило, що різні держави співдружності за час дії нових безвізових правил загалом відвідали майже 6 мільйонів громадян України. Із них майже півтора мільйона осіб в’їхали до країн ЄС із біометричними паспортами.

Згідно з цими ж даними, відмову у в’їзді до ЄС за час дії «безвізу» отримав лише 61 громадянин України – тобто лише дві сотих відсотка від загальної кількості «безвізових» мандрівників. Як пояснили фахівці, головними причинами відмови у в’їзді були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах ЄС.



Характерно також, що за перші 100 днів роботи безвізового режиму між Україною та ЄС веб-сайт проекту «Відкрий Європу», який фінансується Європейською співдружністю, відвідали 410 000 осіб. Саме цей інтернет-портал детально пояснює правила та можливості «безвізу»: зокрема, роль біометричного закордонного паспорта, правила перетину кордону, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму чи короткострокового навчання та розвитку бізнесу.

«Впровадження безвізового режиму – це один із кроків у низці подій, які зближують Україну та ЄС, разом із ратифікацією Угоди про асоціацію й впровадження нових торговельних можливостей», – зазначили в представництві ЄС у Києві.

Мобільність бізнесу і «безвізові» труднощі

До того ж, завдяки «безвізу» український бізнес став значно мобільнішим, зауважила в Брюсселі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

Безвізовий режим спрощує контакти між українським і європейським бізнесом

«Низка дій уряду України та Єврокомісії, включно із запровадженням безвізового режиму, можуть мати певний позитивний вплив на динаміку нашої торгівлі – як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Безвізовий режим спрощує контакти між українським і європейським бізнесом і дає можливість українському бути значно мобільнішим, ніж це було раніше», – пояснює представниця уряду.

Що ж до оцінок перших місяців дії лібералізованого візового режиму фахівцями із євроустанов, то наразі, як повідомили нам у департаменті з питань міграції Європейської комісії, всі деталі цього процесу ретельно вивчаються.

Оцінку та звіт щодо виконання Україною всіх положень безвізового режиму експерти комісії дадуть до кінця цього року. Як пояснили у Брюсселі, Україна надала Єврокомісії свій звіт, який має бути долучений до підсумків моніторингу протягом двох наступних місяців.

Водночас, якщо загалом для українців впровадження безвізових подорожей Шенгенським простором стало символічним позитивом, на думку деяких експертів, цей режим все ще пов’язаний із низкою труднощів. З одного боку, це складнощі із оформленням біометричних паспортів, з іншого – низька пропускна спроможність української прикордонно-митної системи, що призводить до величезних черг на кордонах. Вагання скористатися «безвізом» для багатьох громадян України пов’язане із браком інформації щодо недорогих або «бюджетних» мандрівок, а таких можливостей є чимало. І нарешті, своєрідним бар’єром на шляху українців до відвідин європейських столиць залишається низький рівень знань іноземних мов.