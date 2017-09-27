Українці почали більше мандрувати самостійно – експертка «Європи без бар’єрів»

За даними Міністерства економіки, 6 мільйонів іноземців в’їхало в Україну за першу половину 2017 року, 12,5 мільйонів українців мандрували за кордоном. Експерти та підприємці теристичної галузі стверджують: безвізовий режим сприяє закордонному туризму українців, хоча вони все ще воліють звертатись до турагенцій, а не мандрувати самостійно.

Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха каже, що найбільш економними для українців залишаються традиційні туристичні напрямки: Туреччина, Єгипет, Греція тощо.

Можна відпочити досить пристойно, починаючи від 250-300 доларів на людину за тиждень

«Завдяки організації чартерних авіаперевезень, пакетних пропозицій часто можна відпочити досить пристойно, починаючи від 250-300 доларів на людину за тиждень відпочинку, отримуючи досить високий комфорт», – каже він. На думку Голубахи, таку ціну формує, з одного боку, нижча собівартість поїздки для туроператорів порівняно з вартістю для самостійних мандрівників, з іншого – висока конкуренція.

Українці починають більше дивитись на можливості індивідуального подорожування в найближчі країни ЄС

Експертка з мобільності громадського об’єднання «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька впевнена, що впровадження безвізового режиму пожвавило інтерес до бюджетних подорожей Європою. За її даними, за біометричними паспортами Європу відвідало вже 200 тисяч українців.

«Українці починають більше дивитись на можливості індивідуального подорожування в найближчі країни ЄС, такі як Польща, Угорщина, Чехія, дивляться маршрути, як можна доїхати, наприклад, автобусом до однієї з сусідніх країн, а звідти скористатись, наприклад, бюджетними авіалініями Ryanair», – пояснює вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Чимало людей і далі користуються послугами туристичних агенцій для подорожей Європою – наприклад, купують тури до курортів Греції, Хорватії тощо, визнає Кульчицька. Однак, на її переконання, безвізовий режим розширив можливості вибору для українських туристів, адже тепер вони можуть більше покладатися на самих себе.

Саме покладаючись на самих себе, українці можуть заощадити на подорожі, каже мандрівник і тревел-блогер Павло Морковкін.

Більшість людей орієнтується на ціни, які пропонують туроператори, і це справді дорого

«Більшість людей орієнтується на ціни, які пропонують туроператори, і це справді дорого, тому що ці люди беруть гроші за організацію поїздки. А якщо це робити самостійно, то це може бути дешево. І навіть у деяких країнах дешевше, аніж жити в Україні», – стверджує він.

Як приклад Морковкін наводить Південно-Східну Азію – сам він нещодавно повернувся з Пакистану, де ціни, за його словами, не вищі, ніж в Україні.

Ігор Голубаха не боїться, що впровадження безвізового режиму залишить його та його колег без роботи, навпаки, за його словами, це стало поштовхом до того, щоб туристичні компанії підвищували якість роботи та пропонували більш цікаві економні варіанти відпочинку, залучаючи бюджетні авіалінії. Крім того, додає він, тепер необхідність отримувати візу не тисне ані на мандрівника, ані на туроператора.

Турист може звернутись до туроператора сьогодні і завтра зранку поїхати в подорож

«Вже не треба підштовхувати туриста швидше купувати послугу, бо лише за два тижні він може отримати візу. До останнього моменту турист може звернутись до туроператора, отримати послугу сьогодні і завтра зранку поїхати в подорож», – пояснює Голубаха.

Внутрішній туризм

Журналістка Тетяна Косянчук є співавторкою Secret Ticket – сервісу подорожей, про пункт призначення яких клієнт дізнається за день до виїзду. Подібну ініціативу вона побачила в Іспанії і вирішила відтворити в Україні, аби розвивати вітчизняний туризм.

«Це зазвичай обласні центри, інколи – районні, великі міста, де є що подивитись, і не дуже великі міста, які не дуже відомі і зазвичай не вважаються супертуристичними», – розповідає вона.

За спостереженнями Косянчук, для іноземців поки що «візитівкою» України лишається Чорнобильська зона відчуження.

Одна моя знайома, київський гід, каже, що іноземці, на жаль, найбільше їздять все ж таки в Чорнобиль

«Одна моя знайома, київський гід, нещодавно каже, що іноземці, на жаль, найбільше їздять все ж таки в Чорнобиль. Інколи навіть так, що Київ для них стає просто пунктом, де зупинитися по дорозі в Чорнобиль. І тому мені хотілося це змінювати і так само привозити іноземців в Україну, щоб вони бачили більше красивого, хорошого і цікавого в Україні», – ділиться журналістка.

В Ігоря Голубахи інші дані: він стверджує, що столиця є лідером туризму.

«На дводенні, триденні перебування сюди приїздить достатньо велика кількість іноземців, яким подобається як саме місто, так і ті ціни, які тут є», – каже підприємець. На другому та третьому місцях за відвідуваністю, додає він: Львів та Одеса.

Тим же українцям, які вирішать спробувати відпочити самостійно, Катерина Кульчицька радить підготуватись до мандрівки заздалегідь. Насамперед – морально.

Бюджетний відпочинок трохи іншого штибу. Він передбачає, що людина не лежить весь час, що вона рухається

«Коли людина має досвід лише подорожування за кордоном до Туреччини чи Єгипту, коли в неї була можливість відпочивати в all-inclusive, то бюджетний відпочинок трохи іншого штибу, – пояснює вона. – Він передбачає, що людина не лежить весь час, не відпочиває постійно в одному місці, що вона рухається».

Аналітик каже, що свої поїздки планує мінімум за два-три місяці, та радить не заощаджувати на медичному страхуванні. Крім того, обираючи квиток бюджетної авіалінії, варто зважати на те, що саме він включає.

«Коли бачиш, скільки коштує квиток, не помічаєш, що це насправді ціна на квиток без багажу. А багаж може коштувати половину або третину від вартості квитка, і це треба враховувати», – підкреслює Кульчицька. Також завчасно варто вирішити питання із проживанням. За словами експертки, тут також можливі бюджетні варіанти.

«Дякуючи таким сервісам, як AirBNB або каучсьорфінгу, через інтернет можна домовитись про приємні ціни на проживання або взагалі проживати в когось безкоштовно», – ділиться вона.

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