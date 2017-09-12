Українці і росіяни почали більше їздити один до одного. Чому?

До України стало більше приїжджати іноземців, так само й українці більше подорожують за кордон. Такі дані оприлюднили в Міністерстві економічного розвитку за підсумками першого півріччя 2017 року. Якщо одні аналітики пов’язують це зі змінами в економіці України, то інші кажуть, що це природнє відновлення тих показників, які кардинально впали кілька років тому. Тож які передумови розвитку туризму в Україні, чому українці стали більше їздити до Росії та з яких країн найбільше їздять до України ?

Держприкордонслужба підрахувала, що до України з січня по червень в’їхало 6,3 мільйона туристів і це майже на 9% більше, ніж торік. Найбільше з Молдови, Білорусі, Росії, Угорщини та Польщі. Причому білорусів приїхало більше, ніж на половину у порівнянні з минулим роком. Активніше на третину до України почали їздити з Туреччини, Ізраїлю та Німеччини. Візити росіян зросли майже на 5%.

Якщо говорити про виїзди за кордон, то вони зросли на 6%, всього подорожувало 12,5 мільйонів українців за перші шість місяців року. Найактивніше їздять до Польщі, Росії, Угорщини, Молдови та до Білорусі. Майже наполовину більше, ніж торік, українців побувало в Туреччині.

Чому українці частіше стали відвідувати Росію?

Цікаво, що виїзди українців до Росії збільшилися аж на 56%, причому з метою туризму громадяни України обирають зовсім інші країни, в топ-десятку яких країна-агресор навіть не входить.

Причина цьому – економічна міграція, переконаний економіст, колишній міністр економіки України Володимир Лановий.

Cередня зарплата приблизно 180 доларів. Тому люди їдуть в Росію, як в найбільш сприятливі умови, де не треба знати мову

«Безумовно, пошук роботи та заробітку. Оскільки в нас настільки впали реальні доходи – середня зарплата приблизно 180 доларів. На ці гроші неможна придбати квартиру чи кредит взяти. Тому люди їдуть в Росію, як в найбільш сприятливі умови, де не треба знати мову, відсутні візові обставини та лімітування», – наголошує він.

Інше пояснення – українці навідують родичів, вважає президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга, від контактів з якими могли утримуватись під час активної фази конфлікту із північним сусідом.

Водночас з метою «туризму» найбільша кількість українців поїхала до Туреччини, Єгипту, Білорусі, ОАЕ, Ізраїлю, Греції, Польщі, Болгарії, Німеччини, Австрії.

Те, що українці стали більше виїжджати за кордон, свідчить про певну економічну стабілізацію в країні, але ці цифри ще є недостатніми, зазначає президент Національної туристичної організації, радник першого віце-прем’єра та міністра економічного розвитку Іван Ліптуга.

Якщо дивитись на перетини кордону України іноземцями, то до 2013 року їх кількість становила майже 26 мільйонів, потім скоротилась більше ніж вдвічі і тепер поступово зростає. За рахунок зменшення відвідувань росіянами ця цифра зберігається в межах 14 мільйонів, зазначає радник міністра. До того ж він додає, що цифри Держприкордонслужби не є точними показниками для оцінювання розвитку туризму саме через графу «мета візиту», яку неможливо відстежити.

Передумови та гальма розвитку туризму в Україні

Вперше за багато років з державного бюджету України були виділені кошти на розвиток туристичної галузі – близько 30 мільйонів гривень.

Їх досі не витратили і не відомо чи встигнуть, зауважує Іван Ліптуга. Причина – бюрократичні затримки. Витрачати планують на створення єдиного туристичного порталу, участь в найбільших виставках, брендування територій України, аби окрім Києва, Одеси та Львова за кордоном дізнавались і про інші українські міста.

Необхідні десятки мільйонів доларів, щоб Україна була гідно представлена на всіх міжнародних виставках

«Країни витрачають сотні мільйонів доларів, щоб себе рекламувати і туризм для цього головний інструмент. В України в цьому плані, на жаль, поки що пробіл. Необхідні десятки мільйонів доларів, щоб Україна була гідно представлена на всіх міжнародних виставках, щоб була реклама на телебаченні, в інтернеті і так далі», – зазначає радник міністра.

Впровадження «безвізу» у червні, на думку фахівців, не суттєво вплинуло на цю статистику, адже лише неповний місяць безвізового режиму в дії був врахований у звітному періоді. Втім, суттєво могло вплинути проведення «Євробачення», як на кількість туристів, так і на рекламу України у світі.

Треба створити Міністерство туризму – Асоціація гостинності

Зростає в Україні і внутрішній туризм. Причин тут декілька: одна – патріотичні почуття і бажання дізнаватися більше про власну країну, інша – брак коштів на закордонні подорожі у великій масі, пояснює виконавчий директор Асоціації індустрії гостинності в Україні Анна Десятова.

Один з головних факторів, що гальмує розвиток внутрішнього туризму – це відсутність органу управління: Міністерства туризму

«Один з головних факторів, що гальмує розвиток внутрішнього туризму – це відсутність органу управління: Міністерства туризму. Звідси виходять інші проблеми: нестача фінансування галузі з боку держави, відсутність дієвих програм розвитку туризму, звідси відсутність туристичної інфраструктури і розвитку в окремих регіонах, які потенційно можуть бути привабливими для внутрішнього і в’їзного туризму», – наголошують в Асоціації.

У світовому рейтингу розвитку туризму та індустрії подорожей, який раз на два роки складається фахівцями Світового економічного форуму, Україна посіла 88-е місце зі 136 країн. З одного боку, це незадовільний результат, а з іншого є позитив – раніше Україна взагалі не потрапляла в цей рейтинг.