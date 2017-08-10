У Бердянську планують закінчити сезон із рекордною кількістю відпочивальників

Бердянськ – 20 кілометрів піщаної коси з пляжами, санаторіями та готелями на Азовському узбережжі – це Бердянськ на Запоріжжі. Курортні сезони у 2014–2015 роках тут були невдалими, а цього ж року важко знайти вільне місце як на міських пляжах, так і в готелях. Винайняти житло тут можна від ста до 10 тисяч гривень на добу. Власники готелів запевняють: цьогоріч до них їдуть відпочивальники з усієї України. А самі ж відпочивальники признаються: обрали курорт як альтернативу окупованому Криму.

«Я хочу навчитися пірнати, аби потім не заздрити іншим, що вони вміють це робити, а я ні», – ділиться своїми планами на відпочинок 8-річний Андрій із Дніпра. Хлопчик разом з батьками та 4-річною сестрою вже вдруге у Бердянську. Родина винаймає житло у центрі міста, розповідає мама Андрія Ольга, а купатися та засмагати їдуть на пляжі Бердянської коси.

«Раніше до Криму їздили, авжеж, а тепер обираємо Бердянськ. Найпевніше, саме через косу, бо тут не так людяно і чисте море. І у нас двоє маленьких дітей, і те, що тут мілке море, нас влаштовує. Ми зняли житло у центрі міста за 550 гривень. Номер, у принципі, влаштовує», – каже Ольга.

Пляжі та житло

Бердянська коса, яку обрала для свого відпочинку родина дніпрян, – це близько 20 кілометрів піщаних пляжів. Доїхати сюди можна громадським транспортом. Є пляжі в міській зоні Бердянська – розташовані вони вздовж Бердянської затоки і значно людяніші.

Молоде подружжя з Харкова Дмитро та Анна вподобали для відпочинку 3-й міський пляж. В Бердянську вони вперше і лише знайомляться з курортом. Раніше їздили відпочивати до Криму – у Коктебель.

«Перш ніж приїхати, радились, цікавились у людей, де краще. Усі порадили сюди», – каже Дмитро.

А його дружина Анна додає: «За нинішніми цінами, це найбільш оптимальний варіант відпочинку. Тут на будь-які кошти можна відпочити. У нас економ-варіант – 100 гривень. Нам не треба кондиціонерів, плазми. У нас економ-клас».

Винайняти житло у приватному секторі Бердянська можна й дешевше – за 80–90 гривень за добу з людини. Поряд з бюджетними є і дорогі варіанти відпочинку. Три тисячі за добу коштуватиме котедж на 8 осіб на березі моря, а 10 565 гривень – трикімнатні апартаменти підвищеної комфортності з виглядом на море.

Хто їде відпочивати до Бердянська

Курортні сезони 2014–15 років були невдалими для міста, каже керівник прес-служби Бердянської міськради Ірина Єгорова. Люди боялися їхати сюди через близькість до зони АТО. Втім, 2016 року ситуація змінилась.

Речниця міськради каже: до цього сезону готувались більш ретельно – домовились з «Укрзалізницею» про введення на літній час залізничного сполучення з Києвом, Сумами, Дніпром та Львовом, також розмістили рекламу міста в обласних центрах України та на телебаченні.

«Півтора мільйона відпочивальників у нас було минулого року, 16-го. Цього року очікуємо не гірший сезон, що людей буде не менше. Нам вдалося вирішити головну проблему – це транспортне сполучення, як доїхати до Бердянська. За допомогою нашого народного депутата ми налагодили сполучення із Західною Україною. У нас курсує наразі через день прямий потяг зі Львова. З червня по вересень. Ми налагодили вперше за багато років пряме сполучення з Мінськом», – розповідає Ірина Єгорова.

Ділиться своїми враженнями від курортного сезону і власник одного з готелів Анатолій Кідалов. Він понад 17 років приймає відпочивальників. Він каже, що зараз вільних номерів у його готелі «Гулівер», розрахованому на 100 місць, немає.

«Приїжджають з усіх міст України, якщо потяги йдуть і зі Львова, і з Харкова – з усіх кінців. Крим закритий. «ДНР» фактично теж. Хоча останні роки до війни переважно публіка була з Луганська і Донецька. З Росії практично немає нікого. Раніше на базі було 50–40% росіян. Білоруси – так, їдуть», – каже Анатолій Кідалов.

За попередніми підрахунками посадовців Бердянської міської ради, цього року курорт вже відвідало не менш ніж півтора мільйона відпочивальників. Точна ж кількість гостей міста буде відома після закінчення сезону в другій половині вересня.