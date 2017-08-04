Поради мандрівникам: 250 євро має право отримати пасажир за 5 годин очікування рейсу

Українці почали літати за кордон на 40% частіше. Таку статистику за перше півріччя 2017 року навела Державна авіаційна служба. Експерти пов’язують це не лише із запровадженням безвізового режиму, а й із стабілізацією економіки України. Та чи знають українці свої права у разі форс-мажорів – затримки чи скасування рейсу? І чи вміють отримувати грошову компенсацію за порушення своїх прав?

Віктор Тесленко летів з Києва до Кракова через Варшаву польськими авіалініями LOT. Перший рейс відбувся нормально, а от другий, каже, скасували. Через деякий час пасажирам надали автобус, проте до Кракова вдалось дістатись лише з запізненням на 10 годин. Тесленко отримав компенсацію за втрачений час і зміни планів, проте не відразу.

Авіакомпанії мають право затримати рейс через погоду та технічні причини, проте слід повідомити пасажира. Чим пізніше інформують, тим більше прав отримує клієнт.

За скасовані рейси дальністю до 1500 кілометрів можна вимагати компенсації у розмірі 250 євро, якщо ж понад 3500 кілометрів – 600 євро.

Скажімо, якщо пасажир довго чекав і більше не має бажання подорожувати через скасування рейсу – йому мають упродовж семи днів повернути гроші за квиток, або ж оплатити зворотній рейс, звідки він приїхав.

«Авіакомпанія повинна запропонувати харчування, прохолодні напої»

Якщо пасажир очікує в аеропорту понад п’ять годин, можна розраховувати на компенсацію. Та навіть, якщо менше – авіакомпанія повинна подбати про його потреби, розповідає експерт із авіаційного права Андрій Гук.

Якщо це затримка понад дві години при рейсах дальністю до 1500 кілометрів, авіакомпанія повинна запропонувати харчування, прохолодні напої, безоплатні дзвінки

«Якщо це затримка понад дві години при рейсах дальністю до 1500 кілометрів, авіакомпанія повинна запропонувати харчування, прохолодні напої, безоплатні дзвінки і навіть можливість відправити електронного листа», – розповідає юрист.

Якщо ж пасажир сидить в аеропорту аж до півночі, має право розраховувати на готельний номер і трансфер туди й назад.

Знаючи про свої права і щоб отримати компенсацію, Тесленко звернувся до одного з міжнародних сайтів-посередників. Працює система просто: заповнюєш інформацію про скасований рейс, і ресурс починає вести діалог із авіаперевізником про грошову виплату. Для цього слід надати особисті дані, копії бронювань та згоду на те, щоби твої інтереси представляла конкретна компанія.

Уже через півроку сайт повідомив Віктору, що польські авіалінії нарахували компенсацію: «І вони мені прямо на мій український рахунок поклали 275 євро», – сказав Тесленко.

Система працює наступним чином: якщо авіакомпанія через певні юридичні нюанси відмовляється сплачувати компенсацію, пасажир нічого не винен посереднику. Якщо ж гроші нараховуються – сайт бере свою частку.

Компенсацію можна вимагати напряму в авіакомпанії

Проте не всі довіряють таким посередникам. Юрій Костів мав подібну ситуацію: хотів отримати відшкодування за те, що рейс скасували, а на інший посадили лише через 6 годин. Проте, заповнюючи дані на сайті посередника, завагався. Ресурс вимагав згоди на повне зречення прав в обмін на те, що представлятиме інтереси у суперечці. А також суворо застерігав від спілкування з авіакомпанією, поки та не виплатить компенсацію.

Подібні сайти часто «набивають собі ціну», розповідає досвідчений мандрівник Максим Шалахов. Скажімо, можуть писати, що судяться з авіаперевізником у справі пасажира, проте доказів цьому немає. Та і послуги юристів разом із вартістю судової тяганини роблять такі процеси не надто вигідними, припускає він.

І оскільки всі права переходять до посередника, теоретично, разом із базовими вимогами він може просити ще і відшкодування моральних збитків. Клієнт же отримає базову компенсацію, з якої заплатить сайту його частку, говорить Шалахов.

Отримати законну компенсацію можна і напряму в авіаперевізника. І зазвичай, для цього нікому не потрібно доплачувати – це право кожного пасажира, говорить Максим Шалахов.

Це міжнародна практика, треба просто вимагати своє. У всіх на сайтах є форми, достатньо їх заповнити

«Це міжнародна практика, треба просто вимагати своє. У всіх на сайтах є форми, достатньо їх заповнити. І там, звичайно, встановлені якісь ліміти часу. Скажімо, до трьох місяців компанія може розглядати. Але на моїй практиці – це до місяця. Але останній мій випадок, із МАУ – це було 11 днів. Написали: затримка була 5 годин до прибуття в Київ, тому ось ваші 250 євро компенсації», – розповідає Шалахов.

Для того, щоби знати свої права як пасажира, слід принаймні прочитати сайт перевізника, чиїми послугами плануєте користуватись. Базові правила та бонуси в разі форс-мажорів повинні бути там прописані, каже юрист Андрій Гук. І українське законодавство у цій галузі не відрізняється від загальноєвропейського вже з 2012 року, додав він.