Туристів в Україні стало більше: що змінило їхнє уявлення про країну?

Ірина Ферин

Зростанню кількості туристів до України сприяв пісенний конкурс «Євробачення», так експерти прокоментували інформацію Міністерства економіки про збільшення потоку туристів до України майже на 9% від початку року. Та попри позитивну тенденцію, зауважують експерти, чимало іноземців досі бояться їхати до України, зокрема, через війну. Відтак державі потрібна чітка стратегія розвитку туризму. Як покращити туристичну привабливість держави та зробити Україну конкурентоспроможною на світовій арені?

За перше півріччя 2017 року кількість туристів, що в’їхали в Україну, зросла на 8,7%. Про це, посилаючись на дані Держприкордонслужби, повідомляє Міністерство економіки. За офіційними даними, йдеться про 6,3 мільйона туристів. Це на 300 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Однією з причин збільшення потоків туристів до України стало проведення «Євробачення». Та попри позитивні тенденції, зазначають експерти, нині відвідують Україну усе ж менше, ніж до початку збройної агресії Росії.

Порівняно із 2013 роком кількість туристів знизилася удвічі, констатує народний депутат Анна Романова. Тому зараз головним викликом для українців є переконати іноземців, що Україна безпечна і цікава держава.

«Головне завдання держави – подолати глобальний страх і оці всі виклики, пов’язані з рейтингами від всесвітньо-економічного форуму, де Україну поставили в двадцятку найнебезпечніших країн», – зазначає Романова.

​Що не так з українським транспортом?

Одна з перешкод, з якою стикається турист в Україні – відсутність зручного транспорту. Тому, аби стати більш привабливою для іноземця, держава має продумати, яким чином можна покращити інфраструктуру, вважає Анна Романова.

Головна відмінність України від європейських країн – велика диспропорція наземного і авіатранспорту, пояснюють експерти. За даними Національного інституту стратегічних досліджень, автобусний та автомобільний транспорт займають 80% усіх перевезень.

Водночас, додає депутат, залізнична структура лишається радянською, оскільки деякі міста досі не мають сполучення між собою. «Було багато спроб і запитів, щоб з’явилася нова логістика. Вона з’являється, але точково», – каже Анна Романова.

А морський і річковий транспорт взагалі не відновлений, зауважує депутат. Однак саме водні види транспорту та судноплавство можуть відновити туризм у містах, які побудовані на Дніпрі, наголошує Романова.

​Як зробити Україну більш привабливою для туристів?

Щоб покращити туристичну привабливість України та зробити її конкурентоспроможною на світовій арені, слід продумати стратегію розвитку туристичного бізнесу, наголошують експерти. А також виділити цільові аудиторії туристів, які приїжджають в Україну. «Під кожного туриста треба будувати свій продукт», – зауважує Анна Романова.

Також одним із дієвих методів, який може посприяти розвитку туризму в Україні, є запровадження турів.

«Поки ми слабкі, потрібно об’єднуватися з Європою і пропонувати, до прикладу, китайцям тур, де буде Україна і ще якась країна, до якої вони масово їздять, наприклад, Чехія», – зазначає Романова.

Крім того, слід продумати можливі шляхи промоції держави на туристичній арені.

«Є три можливі напрямки – перший: якщо буде створено гарну та якісну інфраструктуру – за допомогою інтернету можна буде поширити цю інформацію до широкої аудиторії. Другий – приватний сектор має виносити інформацію до своїх колег за кордоном. І третій крок – промоція країни за державний кошт за кордоном», – каже заступник голови офісу ефективного регулювання Кабінету міністрів України Денис Малюська.

​За його словами, українцям варто шукати «родзинки», які можна вдало продавати туристам.

«Це може бути Чорнобиль, наші туристичні місця треба модернізувати і доводити до європейського рівня. Чим більше людей буде приїжджати, тим більше буде попиту і буде з’являтися пропозиція», – зазначає заступник голови офісу ефективного регулювання Кабміну.

​За чим в Україну їдуть туристи?

Львів’янин Роман Піняжко, який у вільний від основної роботи час підпрацьовує екскурсоводом – переважно для іноземних туристів, ділить їх на три основні групи.

«Перша група – це іноземці, які приїжджають познайомитися з містом. Це здебільшого поляки, в яких історичні сентименти до Львова. Друга група – також іноземці – це розважальний туризм. Серед них переважають поляки і турки. Третя група – це внутрішні туристи, тобто українці. Вони приїздять до Львова, оскільки Львів є найбільш розкрученим містом».

Утім, за словами Романа Піняжка, останнім часом з’явилися поки що нечисленні групи нових туристів – із Китаю та арабських країн.

«Китайські туристи для себе зараз відкривають Україну, – каже він. – Не хочу назвати їх скупими, але вони надзвичайно ощадливі. Вони приїздять із двох мотивів – по-перше, це культурний огляд; по-друге, їх цікавить Клевань, Рівненщина – бурштиновий клондайк».