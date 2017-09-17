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17 Вересень 2017, Київ 09:02
Політика

Туристів в Україні стало більше: що змінило їхнє уявлення про країну?

Кам’янець-Подільська фортеця. Відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV століття (ілюстраційне фото)

Ірина Ферин

Зростанню кількості туристів до України сприяв пісенний конкурс «Євробачення», так експерти прокоментували інформацію Міністерства економіки про збільшення потоку туристів до України майже на 9% від початку року. Та попри позитивну тенденцію, зауважують експерти, чимало іноземців досі бояться їхати до України, зокрема, через війну. Відтак державі потрібна чітка стратегія розвитку туризму. Як покращити туристичну привабливість держави та зробити Україну конкурентоспроможною на світовій арені?

Кам’яні баби на околиці міста Ізюм Харківської області. Баби кам'яні, боввани – монументальні кам'яні скульптури, які з'явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому
Кам’яні баби на околиці міста Ізюм Харківської області. Баби кам'яні, боввани – монументальні кам'яні скульптури, які з'явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому

За перше півріччя 2017 року кількість туристів, що в’їхали в Україну, зросла на 8,7%. Про це, посилаючись на дані Держприкордонслужби, повідомляє Міністерство економіки. За офіційними даними, йдеться про 6,3 мільйона туристів. Це на 300 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Софія Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі (одинадцяте століття). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Софія Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі (одинадцяте століття). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Однією з причин збільшення потоків туристів до України стало проведення «Євробачення». Та попри позитивні тенденції, зазначають експерти, нині відвідують Україну усе ж менше, ніж до початку збройної агресії Росії.

Офіційний логотип «Євробачення-2017» на майдані Незалежності в Києві
Офіційний логотип «Євробачення-2017» на майдані Незалежності в Києві

Порівняно із 2013 роком кількість туристів знизилася удвічі, констатує народний депутат Анна Романова. Тому зараз головним викликом для українців є переконати іноземців, що Україна безпечна і цікава держава.

«Головне завдання держави – подолати глобальний страх і оці всі виклики, пов’язані з рейтингами від всесвітньо-економічного форуму, де Україну поставили в двадцятку найнебезпечніших країн», – зазначає Романова.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс у Києві. Визначна пам’ятка історії та архітектури. Заснований 1051 року як печерний монастир за межами Києва. 1994 року разом із Софійським собором внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО
Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс у Києві. Визначна пам’ятка історії та архітектури. Заснований 1051 року як печерний монастир за межами Києва. 1994 року разом із Софійським собором внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО

Що не так з українським транспортом?

Одна з перешкод, з якою стикається турист в Україні – відсутність зручного транспорту. Тому, аби стати більш привабливою для іноземця, держава має продумати, яким чином можна покращити інфраструктуру, вважає Анна Романова.

Стільське городище – середньовічне городище білих хорватів на території Західної України. Розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько і Дуброва Миколаївського району Львівської області. Орієнтовний час розквіту – IX–X століття
Стільське городище – середньовічне городище білих хорватів на території Західної України. Розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько і Дуброва Миколаївського району Львівської області. Орієнтовний час розквіту – IX–X століття

Головна відмінність України від європейських країн – велика диспропорція наземного і авіатранспорту, пояснюють експерти. За даними Національного інституту стратегічних досліджень, автобусний та автомобільний транспорт займають 80% усіх перевезень.

Церква святого Юра в Дрогобичі – пам’ятка дерев’яної архітектури кінця XV–початку XVI століть, одна з найкраще збережених і відноситься до числа найкращих пам’яток давньої української сакральної архітектури. У 2013 році внесена до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі об'єкта «Дерев'яні церкви Карпатського регіону на території Польщі і України»
Церква святого Юра в Дрогобичі – пам’ятка дерев’яної архітектури кінця XV–початку XVI століть, одна з найкраще збережених і відноситься до числа найкращих пам’яток давньої української сакральної архітектури. У 2013 році внесена до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі об'єкта «Дерев'яні церкви Карпатського регіону на території Польщі і України»

Водночас, додає депутат, залізнична структура лишається радянською, оскільки деякі міста досі не мають сполучення між собою. «Було багато спроб і запитів, щоб з’явилася нова логістика. Вона з’являється, але точково», – каже Анна Романова.

Хотинська фортеця – фортеця XIII–XVIII століть у місті Хотині на Дністрі, що у Чернівецькій області. Сьогодні «Хотинська фортеця» є Державним історико-архітектурний заповідником. Одним із семи чудес України
Хотинська фортеця – фортеця XIII–XVIII століть у місті Хотині на Дністрі, що у Чернівецькій області. Сьогодні «Хотинська фортеця» є Державним історико-архітектурний заповідником. Одним із семи чудес України

А морський і річковий транспорт взагалі не відновлений, зауважує депутат. Однак саме водні види транспорту та судноплавство можуть відновити туризм у містах, які побудовані на Дніпрі, наголошує Романова.

Захід сонця над Дніпром, місто Дніпро
Захід сонця над Дніпром, місто Дніпро

Як зробити Україну більш привабливою для туристів?

Щоб покращити туристичну привабливість України та зробити її конкурентоспроможною на світовій арені, слід продумати стратегію розвитку туристичного бізнесу, наголошують експерти. А також виділити цільові аудиторії туристів, які приїжджають в Україну. «Під кожного туриста треба будувати свій продукт», – зауважує Анна Романова.

Білгород-Дністерська фортеця
Білгород-Дністерська фортеця

Також одним із дієвих методів, який може посприяти розвитку туризму в Україні, є запровадження турів.

«Поки ми слабкі, потрібно об’єднуватися з Європою і пропонувати, до прикладу, китайцям тур, де буде Україна і ще якась країна, до якої вони масово їздять, наприклад, Чехія», – зазначає Романова.

Географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області
Географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області

Крім того, слід продумати можливі шляхи промоції держави на туристичній арені.

«Є три можливі напрямки – перший: якщо буде створено гарну та якісну інфраструктуру – за допомогою інтернету можна буде поширити цю інформацію до широкої аудиторії. Другий – приватний сектор має виносити інформацію до своїх колег за кордоном. І третій крок – промоція країни за державний кошт за кордоном», – каже заступник голови офісу ефективного регулювання Кабінету міністрів України Денис Малюська.

Долина нарцисів – заповідний масив в урочищі Кіреші, за 4 кілометри від міста Хуста Закарпатської області
Долина нарцисів – заповідний масив в урочищі Кіреші, за 4 кілометри від міста Хуста Закарпатської області

​За його словами, українцям варто шукати «родзинки», які можна вдало продавати туристам.

«Це може бути Чорнобиль, наші туристичні місця треба модернізувати і доводити до європейського рівня. Чим більше людей буде приїжджати, тим більше буде попиту і буде з’являтися пропозиція», – зазначає заступник голови офісу ефективного регулювання Кабміну.

Туристи купаються в чавунному чані з мінеральною водою, що містить сірководень. Вода в чавунних чанах нагрівається до 40-45 градусів за Цельсієм. Село Лумшори Перечинського району Закарпатської області, 10 січня 2017 року
Туристи купаються в чавунному чані з мінеральною водою, що містить сірководень. Вода в чавунних чанах нагрівається до 40-45 градусів за Цельсієм. Село Лумшори Перечинського району Закарпатської області, 10 січня 2017 року

За чим в Україну їдуть туристи?

Львів’янин Роман Піняжко, який у вільний від основної роботи час підпрацьовує екскурсоводом – переважно для іноземних туристів, ділить їх на три основні групи.

«Перша група – це іноземці, які приїжджають познайомитися з містом. Це здебільшого поляки, в яких історичні сентименти до Львова. Друга група – також іноземці – це розважальний туризм. Серед них переважають поляки і турки. Третя група – це внутрішні туристи, тобто українці. Вони приїздять до Львова, оскільки Львів є найбільш розкрученим містом».

Вигляд на стару частину Львова
Вигляд на стару частину Львова

Утім, за словами Романа Піняжка, останнім часом з’явилися поки що нечисленні групи нових туристів – із Китаю та арабських країн.

«Китайські туристи для себе зараз відкривають Україну, – каже він. – Не хочу назвати їх скупими, але вони надзвичайно ощадливі. Вони приїздять із двох мотивів – по-перше, це культурний огляд; по-друге, їх цікавить Клевань, Рівненщина – бурштиновий клондайк».

«Тунель кохання» – популярний туристичний об’єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненської області
«Тунель кохання» – популярний туристичний об’єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненської області

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