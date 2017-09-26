Український підприємець пожалівся на безвіз із ЄС, бо довелось піднімати зарплати

Олексій Кузьменко

Крістіан Борис, канадський кореспондент, який висвітлює події в Україні для низки західних видань, звернув увагу на слова генерального директора Carlsberg Ukraine Євгена Шевченка, який в інтерв'ю виданню Financial Times пожалівся на те, що відтік кваліфікованих кадрів до Європи змушує компанії підівищувати українцям заробітну платню.

«Це дуже велика проблема для нас, оскільки там більша заробітна плата. Ми були змушені підняти зарплату на 50%, відколи був оголошений безвіз», – наводить слова Шевченка англомовне видання.

Повний переклад статті також представило українське видання Zaxid.net

Репліка Шевченка привернула увагу канадського репортера Крістіана Бориса.

«Недобра виходить картина. Гендиректор Carlsberg Ukraine сказав FT, що безвіз став великою проблемою, бо через нього заробітна платня зросла на 50%», – резюмує Борис.

Поіронізували над словами Шевченка і звичайні користувачі Twitter.

«Ну як не поспівчувати капіталістам, які ставляться до України, як країни третього світу», – кепкує один із користувачів.

«Сумуємо за днями, коли можна було навалювати на людей виснажливу працю і довжелезний робочий день, а платити мінімум», – жартує собі й інший користувач.

Натомість оглядач-міжнародник Леонід Рагозін припускає, що у статті було допущено помилки.

«Як 90-денні візи, які чітко забороняють працевлаштування в ЄС, можуть бути пов'язані із зростанням зайнятості (українців на Заході – ред.)? Пивоварні ЄС наймають нелегалів? Оце була б новина», – твітує оглядач.

«Він все переплутав. Мільйон українців працювали у Польщі задовго до запровадження безвізу», – твітує Пол Ніланд, дописувач англомовного видання Kyiv Post.