Британія тимчасово зупиняє видачу віз інвестора для боротьби з відмиванням грошей

Влада Великої Британії з 7 грудня припинить видачу так званих віз інвесторів для заможних іноземців у рамках заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів й організованою злочинністю.

Орієнтовно, видача віз інвесторів відновиться в 2019 році, повідомляє Bloomberg з посиланням на британське Міністерство внутрішніх справ.

Як пише BBC, візи не видаватимуть до набуття чинності нових правил, за якими охочі отримати інвестиційну візу повинні будуть надати результати аудиту своїх фінансових і ділових інтересів. Крім того, зі списку інструментів для інвестування в економіку Великої Британії вилучать державні облігації.

На ці візи, які називають «золотими», могли розраховувати ті, хто був готовий вкласти у британську економіку не менше ніж два мільйони фунтів (2,5 мільйона доларів).

Раніше повідомлялося, що Лондон має намір посилити процедуру отримання «золотої візи». Шукачам потрібно буде довести, що гроші, які вони збираються інвестувати в британську економіку, були в їхньому розпорядженні протягом двох років до подачі заяви. Влада країни також вирішили переглянути всі подібні візи, видані до весни 2015 року.

Найсильніше ці зміни можуть вплинути на багатих росіян, зазначає Bloomberg. Так навесні цього року британська влада не продовжили візу інвестора російському мільярдерові Роману Абрамовичу. Раніше на сайті британського парламенту була опублікована доповідь «про брудні гроші» з Росії. Його автори закликали посилити інструменти фінансового тиску на президента Росії Володимира Путіна і його оточення.