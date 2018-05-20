Російському мільярдеру Абрамовичу не продовжують візу в Британії – ЗМІ

Російський мільярдер, власник лондонського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович пропустив фінал кубка Англії з футболу, у якому його команда обіграла «Манчестер Юнайтед», у зв’язку із закінченням терміну дії британської візи, повідомляють британські і російські ЗМІ.

Британське The Bell з посиланням на знайомого Абрамовича та двох представників його близького оточення пише, що термін дії візи закінчився три тижні тому, зараз бізнесмен очікує на нову.

Речник мільярдера заявив агентству ТАСС, що не може коментувати цю інформацію, оскільки питання візи – «особисте».

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Журнал Forbes ставить Абрамовича на 140 місце в рейтингу найбагатших людей світу. Його остатки оцінюють у 10,8 мільярда доларів.

Деякі британьскі посадовці закликали запровадити санкції проти заможних росіян, які живуть у Великій Британії. Це сталося після отруєння колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Наразі обох Скрипалів виписали з лікарні.