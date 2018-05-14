Глава МЗС Чехії про поїздку Скрипаля до Праги

Мартін Стропніцький, міністр закордонних справ Чехії прокоментував інформацію про те, що колишній розвідник ГРУ Росії Сергій Скрипаль, який отримав притулок у Великій Британії, приїжджав до Чехії до свого отруєння. За даними чеського тижневика Respekt, принаймні одна поїздка Скрипаля відбулася в 2012 році.

Як повідомляє чеське видання, Скрипаль був у Празі, і «його поїздка була корисною для місцевих спецслужб».

За даними видання, представники чеських служб безпеки потім зустрічалися з колишнім російським шпигуном ще, «як мінімум, один раз, але вже у Великій Британії».

«Візит Скрипаля, як мені видається, відбувався в рамках звичайної робочої співпраці між спецслужбами Великої Британії і Чеської республіки», – прокоментував інформацію про поїздку розвідника-перебіжчика глава МЗС Чехії, перебуваючи 14 травня в штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі. Він додав, що «Велика Британія відома як країна, в якій розвідка перебуває на найвищому рівні».

«Деталі цієї поїздки мені, зрозуміло, невідомі. Але я б ніколи не припустив, що британські спецслужби можуть надіслати випадкову, проблемну людину», – наголосив Стропніцький в інтерв’ю Радіо Свобода. – Ймовірно, у них були підстави вчинити саме так, як вони вчинили».

Видання Respekt вважає, що Скрипаль міг допомогти розкриттю «російської агентурної мережі» в Чехії. Через деякий час після його приїзду чеські спецслужби оголосили про висилку з Праги трьох співробітників посольства Росії, звинувативши їх в агентурній діяльності на користь російських спецслужб. Загалом, посилаючись на заяву чеських спецслужб, шпигунами є 30 зі 125 співробітників посольства Росії в Празі.

Висилка співробітників спровокувала великий дипломатичний конфлікт між Росією і Чехією.

Газета New York Times також стверджує, що крім Чехії Скрипаль у 2016 році також їздив до Естонії і таємно зустрічався там зі співробітниками місцевих спецслужб. Останні кілька років Росія та Естонія також ведуть один з одним «дипломатичну війну» і вже заарештували кількох осіб, звинувативши їх у шпигунстві.

Сергій Скрипаль – колишній розвідник ГРУ Росії, звинувачений у Росії в шпигунстві, який отримав реальний термін, а потім його обміняли на одного з російських розвідників, викритих на заході, і він отримав притулок у Великій Британії.

4 березня в британському Солсбері Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені непритомними. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує і стверджує, що отруєння Скрипалів могло бути «інсценуванням» британських спецслужб, а «Новачок», яким отруїли колишнього розвідника, міг бути вироблений в самій Великій Британії або, наприклад, у Чехії.

3 травня президент Чехії Мілош Земан заявив, що його країна у 2017 році виробила в невеликій кількості, випробувала й знищила нервово-паралітичну речовину, подібну до тієї, яка використовувалася у Великій Британії для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Земан також сказав, що, за даними чеської контррозвідки, знищена речовина мала назву A230, а не «Новачок», але належить до одного типу отруйних речовин.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо цієї та інших заяв президента, сказав, що Мілош Земан не завдає «занадто» великої шкоди країні своїми заявами, коли підтримує позицію Кремля. За його словами, партнери Чеської республіки розуміють, що саме уряд здійснює політику, а президент має радше представницькі функції.