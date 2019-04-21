Діти-виборці, голі груди, тюльпани і Ляшко. Курйози другого туру виборів президента

В Україні відбувся другий тур президентських виборів. У МВС оцінюють його як «більш-менш спокійний». Утім, не обійшлося і без курйозів.

Найбільш відомим порушником став один із кандидатів Володимир Зеленський, який сфотографувався зі своїм бюлетнем, порушивши таємницю голосування.

Пізніше до нього приїхала поліція та склала відповідний акт.

До речі, біля дільниці, де голосував Зеленський, дівчина, яка представилась учасницею Femen, влаштувала акцію і з оголеними грудьми, на яких було написано «pig in a poke» – сталий англійський вислів, аналогічний українському «кіт у мішку».

А от на одній з дільниць у рідному місті Зеленського – Кривому Розі –жінка у нетверезому стані намагалася з’їсти свій бюлетень:

Коментуючи цю новину, дехто саркастично жартував про те, що, мовляв, добре, що у другому турі бюлетень не такий довгий, як в першому.

Спробував з’їсти свій бюлетень і виборець на одній з дільниць у Чернігові. Він зробив це після того, як не зміг непомітно винести його

Ти часом інший виборець, вже на Київщині, таки зміг це зробити. Разом з ним він сів на велосипед і зник у невідомому напрямку. Пізніше до нього додому все ж таки прийшла поліція.

А от на Івано-Франківщині вкрали не бюлетень, а біографію кандидата Зеленського.

«Щоб нас не звинуватили в агітації, ми зняли й біографію Порошенка», – зазначила після цього інциденту голова дільничної комісії Галина Марик.

А от на батьківщині цього кандидата у Кривому Розі запрошення проголосувати отримав 8-річний хлопчик. Він прийшов на дільницю разом із батьком та свідоцтвом про народження. Виявилось, що ця ситуація виникла через помилку в його році народження: замість 2011 у виборчому списку стояв 2001 рік.

Окрему частину виборчих порушень склали обписані бюлетні:

В результаті, ці надписи навіть народили новий мем:

Але були й інші виборчі послання:

Тим часом у Гостомелі, що на Київщині, тим, хто голосував вперше, роздавали тюльпани:

Станом на 18:00 21 квітня поліція отримала 1068 звернень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, зокрема, щодо незаконної агітації, фотографування, пошкодження бюлетеня.

За цими фактами відкрили 12 кримінальних проваджень.