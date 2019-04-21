Від «кінця епохи корупціонерів» до «болючого уроку»: екс-кандидати в президенти коментують успіх Зеленського

Соціологи оприлюднили перші дані екзит-полів. Згідно з ними, на виборах президента у другому турі станом на 20 вечора 21 квітня Володимир Зеленський набрав 73% підтримки, а Петро Порошенко - 25,5% голосів. Свої думки з приводу таких результатів уже почали висловлювати не лише виборці, але і ті, хто цього року теж боровся за найвищу посаду в державі, утім, не пройшов до другого туру.

Радіє результатам екзит-полів Олександр Вілкул. На його думку, понад 70 відсотків підтримки не є рейтингом виключно Володимира Зеленського, адже ці люди «голосували не просто за зміну президента».

«Це кількість українців, які проти війни, високих тарифів, знищення економіки, проти зовнішнього керування», –​ зазначає він.

Вілкул також додає, що тепер попереду на українців чекає «серйозна робота», адже слід чекати перестановки силовиків та ключових керівників.

Про те, що перемога Володимира Зеленського, згідно з попередніми даними екзит-полів, є перемогою усіх українців пише і Олександр Шевченко.

Він зазначає, що молився за перемогу цього кандидата і «робив усе, щоб Україна покінчила зі старою владою»​.

«Я абсолютно задоволений і радий вибору українського народу. Я впевнений у Володимирі Зеленському», –​ наголошує він.

Про те, що наразі саме «час єднати країну» зазначає і Анатолій Гриценко.

«По суті, конституційна більшість виборців, які прийшли на дільниці, сказали тверде «ні» чинній владі – її брехні, корупції і мародерству», – вважає він та наостанок апелює до Зеленського: – Кредит довіри дуже високий, але й дуже обмежений у часі».

А от Інна Богословська вже пропонує Володимиру Зеленському свою допомогу.

«Ні Порошенко, ні Тимошенко! Це була основна задача цих президентських виборів, і це завдання українське товариство виконало! Кінець епохи корупціонерів посткомуністичного, постсовкового типу. Вітаю!», – пише вона.

Ще один колишній кандидат Ігор Шевченко вважає, що результати екзитполів показують насамперед те, що «Україна отримала третю спробу стати успішною».

Тим часом Олександр Данилюк обмежився лаконічним записом: «Я безмежно поважаю жахливий вибір мого народу».

Сергій Каплін в свою чергу пише: «Ми повинні зафрендитися усі: зелені, червоні, помаранчеві і не дуже. Ми повинні посилити баланс між президентом і парламентом: розбудувати систему стримань і противаг».

Олег Ляшко тим часом зауважує: «Треба чітко розуміти, що для більшості громадян цей голос на виборах – це помста владі, яка п`ять років грабувала Україну. Думаю, багато політиків минулого усвідомлять цей болючий для них урок і його наслідки... А нам з тобою - своє робити, зціпити зуби і далі йти(с)».

А от для Іллі Киви головним маркером ефективності нового президента стануть його «дії щодо повернення вкрадених грошей нинішньою владою»

«Сьогодні Володимиру Зеленському слід буде зруйнувати ці кабальні схеми Дюссельдорф+, Роттердам+, які фактично впливають на економічний стан кожного українця», ​–​ заявив він в ефірі одного з телеканалів.