Голова Львівської ОДА подає у відставку

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подав у відставку.

«Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, зі Львовом, з людьми, чию підтримку маємо сьогодні», – заявив Олег Синютка під час апаратної наради.

Після заяви він покинув приміщення, де відбувалася нарада та доручив оформити необхідні рішення і підготувати документи про його звільнення з посади.

Напередодні Олег Синютка говорив про те, що бачить себе в політиці, але не має наміру боротися за крісло міського голови Львова.

Синютка очолював Львівщину з грудня 2014 року. До того, з 2007 року, працював першим заступником міського голови Львова.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

У Львівській області, за попередніми підрахунками голосів, 70% виборців підтримали на виборах президента кандидатуру Петра Порошенка.