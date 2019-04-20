Коломойський і Боголюбов вивели 5,5 мільярдів з «Приватбанку» через філію на Кіпрі – OCCRP

Українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели майже 5,5 мільярдів доларів з українського «ПриватБанку» через дочірню компанію на Кіпрі, повідомляється у розслідуванні журналіста Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехема Стека.

За даними журналістів-розслідувачів, у Національному банку України не могли помітити зникнення грошей з-за того, що кіпрська філія юридично прирівнювалася до компанії, що знаходиться всередині країни. «ПриватБанк» – єдина фінансова організація, якій Нацбанк дозволив відкрити дочірню компанію за кордоном. У той же час кіпрська влада не передавали Україні інформацію про «сумнівних» переказах саме через особливий статус компанії.

Як мовиться у розслідуванні OCCRP, гроші вдавалося виводити через позики українським підставним компаніям, які контролювали Коломойський і Боголюбов. Ці компанії пізніше за допомогою SWIFT-транзакцій переводили гроші компаніям з Британських Віргінських островів, які мали рахунки в кіпрському «ПриватБанку», пишуть журналісти, посилаючись на документи корпоративного розслідування компанії Kroll.

Як стверджує OCCRP, офшорні компанії виплачували ці самі кредити «ПриватБанку», створюючи таким чином замкнуту циркуляцію грошей під видом виплати позик. За даними журналістів, за вісім років до націоналізації «ПриватБанку» через офшорні компанії на Кіпрі, БВО, Сент-Кітс і Невіс провели понад52 мільярди доларів.

За кілька місяців до початку націоналізації, за словами журналістів, з кіпрського «ПриватБанку» вивели кілька мільярдів доларів на особисті рахунки Коломойського в Швейцарії, Австрії та Люксембурзі.

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявляла, що до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

16 січня Національний банк України опублікував результати розслідування компанії Kroll, які, на думку НБУ, підтверджують, що «Приватбанк» був «об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій» як мінімум протягом десяти років до націоналізації.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський тоді назвав їх «маячнею». Свіже розслідування OCCRP він наразі не коментував.

У травні 2017 року програма журналістських розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»​) повідомляла, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

У грудні 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Нині власником фінустанови є Міністерство фінансів. Після того, як банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

18 квітня цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію «Приватбанку» незаконною.