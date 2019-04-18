Журналісти проекту «Схеми» вирушили в Ізраїль до Герцлії, куди олігарх Ігор Коломойський перебрався із Женеви. І там, у невеликому курортному містечку під Тель-Авівом журналістам вдалося відшукати його офіс. Схоже, саме там тепер розмістився «центр домовленостей». Міністр-втікач часів Януковича Ставицький, колишній голова АП Льовочкін, міський голова Харкова Кернес, колишній російський, а тепер уже український бізнесмен Фукс, екс-співвласник «Приватбанку» Боголюбов і ще деякі депутати з групи «Відродження» – неповний список візитерів ізраїльського офісу Коломойського, зафіксованих «Схемами» лише протягом кількох днів. У випуску передачі також йдеться про те, як до України екстрадували з Німеччини бізнесмена Крючкова та на кого він може дати покази? Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».