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19 Квітень 2019, Київ 00:36
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Хто відвідує ізраїльський офіс Коломойського перед 2-м туром і на кого дасть покази Крючков? (Відео)

Хто відвідує ізраїльський офіс Коломойського перед 2-м туром і на кого дасть покази Крючков? (Відео)
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Журналісти проекту «Схеми» вирушили в Ізраїль до Герцлії, куди олігарх Ігор Коломойський перебрався із Женеви. І там, у невеликому курортному містечку під Тель-Авівом журналістам вдалося відшукати його офіс. Схоже, саме там тепер розмістився «центр домовленостей». Міністр-втікач часів Януковича Ставицький, колишній голова АП Льовочкін, міський голова Харкова Кернес, колишній російський, а тепер уже український бізнесмен Фукс, екс-співвласник «Приватбанку» Боголюбов і ще деякі депутати з групи «Відродження» – неповний список візитерів ізраїльського офісу Коломойського, зафіксованих «Схемами» лише протягом кількох днів. У випуску передачі також йдеться про те, як до України екстрадували з Німеччини бізнесмена Крючкова та на кого він може дати покази? Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».

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