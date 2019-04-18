У Євросоюзі прокоментували рішення суду щодо «Приватбанку»

У представництві Євросоюзу в Україні прокоментували рішення суду, яке визнає націоналізацію «Приватбанку» незаконною.

У дипломатичній місії нагадали, що націоналізація відбувалася за підтримки міжнародних партнерів і, хоча уряд мусив докапіталізувати банк на понад 155 мільярдів доларів, це рішення пішло на користь фінансовій системі.

«Це (націоналізація – ред.) забезпечило довгострокову життєздатність «ПриватБанку», захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни. У цьому контексті ми вітаємо реформу корпоративного управління «ПриватБанку» на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи», – йдеться в заяві.

Як йдеться в повідомленні, міжнародні партнери «будуть уважно стежити за розвитком подій».

Також представники ЄС додали, що прокуратура повинна використовувати висновки доповіді компанії Kroll, яка проводила аудит банку після його націоналізації.

«Прокуратура та суд повинні повністю використати висновки розслідування Kroll, яке замовив Національний банк України», – йдеться в заяві європейських дипломатів.

Тим часом у Києві триває засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене ситуації навколо «Приватбанку».

Раніше 18 квітня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.