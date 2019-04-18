НБУ: в разі націоналізації «Приватбанку» ФГВ муситиме виплатити вкладникам 100 мільярдів гривень

Повернення «Приватбанку» до попередніх власників не передбачене законодавством, сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони голова Національного банку Яків Смолій. В разі ж, якщо це станеться, Фонд гарантування вкладів змушений буде виплатити вкладникам біля ста мільярдів гривень.

«Повернення банку до попередніх власників неможливе, сьогодні законами це не передбачено, однак те рішення, яке було прийняте в 2016-му, якщо повернеться – це загрожує тим, що Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити вкладникам біля 100 мільярдів гривень. Це сьогодні будуть емісійні кошти, вони можуть суттєво вплинути, як у випадку 2014-2015 року, коли довелося докапіталізовувати «Нафтогаз», – сказав Смолій.

За його словами, НБУ поки що не має точних прогнозів, як такий розвиток подій вплине на курс валют, однак певне коливання він вже зауважив.

«Різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок, вплив на співвідношення долар-гривня. Ми робимо все можливе для того, щоб не допустити паніки і впливу поки що інформаційного, який сьогодні з’явився, на стабільність банківської системи», – повідомив голова НБУ.

Він висловив побоювання, що позитивні зрушення, які констатував Нацбанк за результатами своєї роботи 2018 року, можуть бути нівельовані в разі дестабілізації. Як додав Смолій, НБУ планує звернутися до Міністерства юстиції та Вищої ради правосуддя щодо перегляду рішення, а також планує подати апеляцію, щойно отримає повний текст рішення суду.

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Раніше 18 квітня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.