Уряд, Нацбанк, Фонд гарантування вкладів і нацкомісія з цінних паперів порушили права акціонерів «Приватбанку» – ухвала суду

Радіо Свобода стали відомі нові подробиці рішення Окружного адмінсуду Києва щодо визнання незаконною націоналізації «Приватбанку», яке суд ухвалив 18 квітня в закритому режимі через «банківську таємницю».

«Відповідачами у справі є уряд, Нацкомісія з цінних паперів, НБУ та фонд гарантування вкладів. Позивачем є особисто екс-співвласник банку Ігор Коломойський, також у суді брали участь «треті сторони». Спочатку справу мала розглядати головуюча суддя Юлія Шрамко, але через її хворобу рішення ухвалювала колегія суддів, яких ми назвемо на брифінгу о 15:30», – повідомив Радіо Свобода Богдан Санін, суддя-спікер суду.

За його словами, суд визнав неправомірними дії всіх відповідачів із визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку, а як наслідок цього – визнав незаконною націоналізацію банку, яка порушила право власності акціонерів.

Суддя-спікер додав, що суд відбувався в закритому тому режимі, через те тексту ухвали немає у відкритому доступі. У прес-службі суду додають: факт, що судді винесли ухвалу сьогодні, став для адміністрації суду несподіванкою. У прес-службі суду впевнені, що державні установи, найімовірніше, подаватимуть апеляцію на це рішення.

Водночас у канцелярії суду надати Радіо Свобода копію ухвали сьогодні відмовилися, посилаючись на те, що це можна зробити лише за заявою і у встановлені законом терміни. Також у суді відмовилися надати імена і контакти представників сторін , хоча вони не є банківською таємницею.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитківщонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.