Розгляд позову Коломойського щодо «Приватбанку» перенесли на 7 травня

Господарський суд Києва переніс підготовче судове засідання щодо позову екс-власників «Приватбанку» на 11:00 7 травня. Таке рішення суддя Людмила Шкурдова ухвалила, зокрема, через те, що станом на 16 квітня до суду не надійшли всі витребувані документи у справі.

Сторони процесу, адвокати Ігоря Коломойського та компаній, пов’язаних із ним, та представники Міністерства фінансів від коментарів відмовилися.

Раніше цього тижня Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на 22 квітня, наступний день після другого туру президентських виборів, розгляд апеляційної скарги Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки «Приватбанку» в жовтні 2016 року.

9 квітня ЗМІ повідомили, що Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments LTD доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них пакету акцій «Приватбанку».

Сам Коломойський заявляв: «Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.