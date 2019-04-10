Суд підтвердив, що отримав позов Коломойського про повернення йому акцій «Приватбанку»

Господарський суд Києва у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердив, що отримав позов Ігоря Коломойського та Triantal Investments LTD про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій «Приватбанку».

Позов поданий до Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державного «Укргазбанку».

«Позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження в справі», – розповіли в суді.

9 квітня ЗМІ повідомили, що суд Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments LTD доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них пакету акцій «Приватбанку».

Сам Коломойський заявляв: «Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.