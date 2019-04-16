Суд у Києві відклав апеляцію НБУ щодо «Приватбанку» на перший день після виборів

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на 22 квітня, наступний день після другого туру президентських виборів, розгляд апеляційної скарги Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки «Приватбанку» в жовтні 2016 року, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на представника однієї зі сторін спору.

Підсумки перевірки «Приватбанку» лягли в основу націоналізації фінансової установи в грудні 2016 року.

Раніше кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, що була одним з найбільших акціонерів ПриватБанку, оскаржила в суді правомірність дій НБУ і Міністерства фінансів України. У березні 2017 року компанія звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким регулятор ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки. Окружний суд Києва 2 березня 2018 року задовольнив цей позов.

Нацбанк подав апеляцію, проте на початку червня 2018 року апеляційний адмінсуд призупинив її розгляд за клопотанням Triantal Investments, давши до півроку часу на підготовку до судового засідання.

Провадження у справі відновлене визначенням Шостого апеляційного адмінсуду від 18 лютого 2019 року.

9 квітня ЗМІ повідомили, що Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments LTD доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них пакету акцій «Приватбанку».

Сам Коломойський заявляв: «Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.