Радіо Свобода Daily: За два роки Зеленський 13 разів літав у міста, де живе Коломойський

Про Зеленського і Коломойського

Протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента. Про це йдеться у програмі розслідувань «Схеми: корупція в деталях». Як і з ким Зеленський літав у міста, де живе Коломойський, за лінком.

Про Зеленського і Порошенка

Суспільне не буде транслювати дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у форматі телемосту. Про це виданню «​theБабель» заявив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Раніше про можливість проведення дебатів через телеміст у прямому ефірі заявили у штабі Зеленського.

Прес-служба Емманюеля Макрона офіційно оголосила про зустрічі з Володимиром Зеленським – 12 квітня, о 15:00, а також із Петром Порошенком – того ж дня о 18:00.

Передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечує причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського. Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, а після цього на зеленому тлі з’являється напис «У кожного своя дорога» та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу. Відеоролик став вірусним, нині він поширений у соцмережах, а в мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком «Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського».

Про фабрику Порошенка в Липецьку

Іще два роки тому в цехах липецької фабрики «Рошен» вирувало життя. Зараз лінії, на яких випускали цукерки, загорнуті в поліетилен – підприємство законсервовано. Із 700 працівників, які працювали на фабриці перед зупинкою виробництва навесні 2017-го, залишаються трохи більш як п’ятдесят: охоронці і офісні працівники. Що залишилося від фабрики Петра Порошенка в Липецьку?

Про вибори, Коломойського і «Приватбанк»

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що претендує на фінансову компенсацію за націоналізацію «Приватбанку», співвласником якого він був, а вже наступного дня – змінює свої позовні вимоги в суді, вимагаючи повернути йому акції банку. Все це відбувається напередодні найбільших в історії України виплат за зовнішніми запозиченнями та за декілька днів до голосування у другому турі виборів президента-2019, в яких за підсумками першого туру лідирує бізнес-партнер Коломойського, комік Володимир Зеленський. Чи може «Приватбанк» повернутися з державних рук у приватні, та які шанси в Коломойського отримати компенсацію, про яку він заявив? Як змінить долю найбільшого в Україні банку результат виборів-2019, і як доля банку, своєю чергою, вплине на фінансову стабільність України? Ці запитання Радіо Свобода поставила Нацбанку, представникам комерційних банків та фінансовим експертам.

Про виборців Зеленського і Порошенка

Хто ті українці, які у першому турі голосували за кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка? Соціальні психологи відзначають протестне голосування молоді, приклад демократичного голосування серед військових і схильність до поступових змін виборців за кордоном. Більше – за лінком.

Про боротьбу з корупцією

Про кінець аналогу

Одна з найважкодоступніших телестанцій розташована високо в Карпатах, на горі Кінець. Висота гори – 1302 метри. Працівники, які обслуговують апаратуру, в зимовий час чергують на станції по 2 тижні. Готують їжу, топлять сніг, аби отримати воду. Але найважче для них – добратися до своєї станції. Яку апаратуру там зараз обслуговують, коли ера аналогу в Україні закінчилася? Чи мають можливість дивитися телевізор люди, які живуть в гірській місцевості – в еру цифри? Знімальна група #ВУКРАЇНІ піднялася на гору, і має відповіді на всі запитання.

Про посола Британії, яка вивчила українську мову

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф почала вивчати українську мову ще до того, як вона приступила до виконання своїх обов’язків в цій країні. Російську вона вже знала, вчила ще в університеті, і вільно нею володіла.«Мені здається, що це потрібно для всіх дипломатів, послів, які працюють в Україні – розмовляти українською мовою, тому що ми живемо і працюємо в Україні», – каже Джудіт Гоф в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.

Вивчайте мови, щоб бачити і розуміти більше!

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