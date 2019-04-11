НАБУ твердить, що у САП саботують розслідування щодо «Укроборонпрому»

Національне антикорупційне бюро звинуватило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в саботажі розслідування щодо розкрадань в «Укроборонпромі», розпочатого за матеріалами журналістів BIHUS.info. Про це йдеться в поширеній у Facebook 11 квітня заяві НАБУ.

«НАБУ одразу ініціювало витребування в ГПУ кримінального провадження, яке, ймовірно, містить листування, оприлюднене ЗМІ. Проте без погодження з боку САП це зробити неможливо. Натомість САП майже місяць ігнорує цю ініціативу НАБУ, не вдаючись до жодних пояснень», – вказує НАБУ.

Прокурори САП, як стверджують у НАБУ, в усній формі попросили не згадувати у клопотаннях детективів прізвища Олега Гладковського та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні.

«Ситуація, що склалася, не тільки не сприяє всебічному та об’єктивному розслідуванню фактів корупції в оборонному комплексі, а й навпаки унеможливлює її. Натомість її використовують як інструмент політичного тиску на НАБУ, в тому числі з боку керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – повідомляє НАБУ.

У Спеціалізований антикорупційній прокуратурі наразі не коментували ці звинувачення з боку НАБУ.

У лютому та березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олега Гладковського спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили. І він, і його син відкидають звинувачення журналістів.