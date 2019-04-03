САП звинувачує НАБУ в помилках під час розслідування злочинів в «оборонці»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звернувся до Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) через розслідування зловживань у військово-промисловому комплексі.

«Досудовим розслідуванням САП встановлено непоодинокі факти порушень вимог закону працівниками НАБУ під час розслідування таких кримінальних проваджень», – інформує прес-служба антикорупційної прокуратури 3 квітня, наводячи обставини деяких проваджень.



«Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою внаслідок системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування. Саме тому керівник САП звертається до Ради громадського контролю НАБУ з вимогою вжити відповідних заходів реагування на виявлені факти порушень законів детективами НАБУ. Відповідний лист скеровано на адресу Ради громадського контролю НАБУ», – вказано в повідомленні.

Національне антикорупційне бюро України повідомило 12 квітня, що здійснює службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників бюро, пов’язаних з фігурантами сюжету програми «Бігус.інфо».

«Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Висновок цього розслідування після його отримання буде надано комісії», – сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Він висловив готовність надати всі необхідні матеріали Державному бюро розслідувань.

Журналісти проекту Bihus.Info в лютому і березні оприлюднили розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якому заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

Крім того, у розслідуванні згадується, що Національне антикорупційне бюро України включило «Оптимумспецдеталь» до переліку фірм, які мають «ознаки фіктивності». Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року колишній співробітник «Укроборонпрому» Віталій Жуков нібито вимагав від очільника «Оптимумспецдаталі» Андрія Рогози вирішити це питання за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.