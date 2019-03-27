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27 Березень 2019, Київ 23:32
Новини | Події

«Укроборонпром» заявляє, що вирішив критичні проблеми заміщення російських деталей – ЗМІ

Державний концерн «Укроборонпром», центральний офіс

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Найбільш критичні проблеми у сфері імпортозаміщення в державному концерні «Укроборонпром» уже вирішені, якщо порівнювати з ситуацією 2014–2015 років. Про це повідомляє інформаційна агенція «Укрінформ», яка отримала відповідь на запит до «Укроборонпрому».

«З 2014 року концерном реалізовується програма імпортозаміщення, завданням якої є повний розрив зв’язків з військово-промисловим комплексом Росії. У її рамках налагоджено співпрацю із понад 500 приватними українськими підприємствами, які своєю продукцією замінили комплектуючі російського виробництва», – ідеться в повідомленні.

У прес-службі концерну зазначили, що «у виробництві БТР-4 у 2014 році використовувалось 45% російських деталей, 45% українських і 10% іноземних. Вже у 2015 році його почали виробляти без жодної російської деталі, а частка українських та іноземних комплектуючих зросла до 65% і 35% відповідно. У 2016 році БТР-4 отримав вже 85% українських деталей і 15% іноземних».

Президент України Петро Порошенко
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6 березня президент Петро Порошенко повідомив на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром».

Перед тим посол США в Україні Марі Йованович заявила, що уряд України має негайно профінансувати повний аудит підприємства «Укроборонпром» та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

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