У Києві склали присягу 38 антикорупційних суддів

У Києві 11 квітня склали присягу 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Створенням антикорупційного суду ми завершуємо будування антикорупційної інфраструктури», – заявив Петро Порошенко під час урочистостей.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду оголосили 2 серпня 2018 року. Вища кваліфікаційна комісія 6 березня 2019 року оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначила, що що серед фіналістів – сім правників зі «списку 55 негідних», раніше опублікованого громадськими організаціями.