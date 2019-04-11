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11 Квітень 2019, Київ 16:11
Новини | Політика

У Києві склали присягу 38 антикорупційних суддів

«Створенням антикорупційного суду ми завершуємо будування антикорупційної інфраструктури» – Порошенко

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У Києві 11 квітня склали присягу 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Створенням антикорупційного суду ми завершуємо будування антикорупційної інфраструктури», – заявив Петро Порошенко під час урочистостей.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду оголосили 2 серпня 2018 року. Вища кваліфікаційна комісія 6 березня 2019 року оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

Міністр юстиції України Павло Петренко
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