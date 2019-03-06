Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Березень 2019, Київ 14:55
Новини | Політика

Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду

«Під час сьогоднішнього засідання Вища кваліфікаційна комісія суддів озвучила бали, які набрав 71 фіналіст конкурсу до Антикорсуду», – ідеться в повідомленні

Дивитись коментарі

Вища кваліфікаційна комісія 6 березня оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді, повідомляє Громадська рада доброчесності.

«Під час сьогоднішнього засідання Вища кваліфікаційна комісія суддів озвучила бали, які набрав 71 фіналіст конкурсу до Антикорсуду», – ідеться в повідомленні.

Громадська рада доброчесності оприлюднила прізвища кандидатів до Вищого антикорупційного суду, які «лідирують у рейтингу, та, найімовірніше, будуть оголошені переможцями конкурсу».

Також оприлюднені прізвища переможців конкурсу на посади в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду було оголошено 2 серпня 2018 року. За результатами співбесід за участю представників Громадської ради міжнародних експертів у фінал відбору пройшов 71 кандидат.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG