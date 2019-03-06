Антикорупційний суд: а судді хто?

Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила рейтинги за підсумками конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Також оприлюднені прізвища переможців конкурсу на посади в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Вже в червні новий суд має запрацювати. Створення антикорупційного суду було вимогою західних партнерів та умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наскільки дієвим буде новий суд? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили автор закону «Про Вищий антикорупційний суд», засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, член Громадської ради доброчесності, директор фундації Dejure, колишній суддя Михайло Жернаков і заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка.