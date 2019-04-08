Українські чиновники переконують Євросоюз, що антикорупційний суд «на фінішній прямій»

Антикорупційний суд запрацює найближчим часом, заявив під час візиту до Брюсселя міністр юстиції України Павло Петренко. Про це повідомляє 8 квітня кореспондент Радіо Свобода.

«У першу чергу йдеться про створення Вищого антикорупційного суду, який знаходиться фактично на фінішній прямій, так само йдеться про завершення формування складу Верховного суду», – розповів міністр перед початком зустрічей української делегації в Єврокомісії.

За словами голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сегія Козьякова, конкурс на посади відбувся вчасно та відповідно до українського законодавства, і в Європейському союзі не висловлюють претензій до процесу створення суду.

«Упевнений, що найближчими днями президент видасть указ, і практично одразу суд зможе збиратися для інших процедурних речей, наприклад обрати голову суду. Потрібно декілька тижнів для цього», – додав Сегій Козьяков.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду оголосили 2 серпня 2018 року. Вища кваліфікаційна комісія 6 березня 2019 року оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначила, що що серед фіналістів – сім правників зі «списку 55 негідних», раніше опублікованого громадськими організаціями.