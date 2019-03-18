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18 Березень 2019, Київ 23:15
Новини | Політика

TI: президенту пропонують призначити 35 суддів Антикорупційного суду

У поданні – 22 судді, 11 адвокатів і 2 науковців, які претендують на посади Антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАС

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Вища рада правосуддя пропонує президенту України призначити 35 суддів Вищого антикорупційного суду, повідомила міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

У поданні – 22 судді, 11 адвокатів і 2 науковців, які претендують на посади Антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАС.

Згідно з повідомленням, ще по дві кандидатури до кожної з інстанцій поставили «на паузу». Рішення щодо адвокатів Євгена Крука та Маркіяна Галабали, а також викладачів Сергія Боднара та Володимира Цікала мають ухвалити до 28 березня.

В організації зазначили, що серед фіналістів – сім правників зі «списку 55 негідних», раніше опублікованого громадськими організаціями. Це судді Інна Білоус, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник та Валерія Чорна, адвокат Сергій Мойсак.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду оголосили 2 серпня 2018 року. Вища кваліфікаційна комісія 6 березня оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

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