Щотка: з 27 кандидатів до Вищого антикорупційного суду 40% – не професійні судді

З 27 кандидатів до Вищого антикорупційного суду 40% не є професійними суддями, але мають досвіт представництва в судах та боротьби з корупцією. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Станіслав Щотка, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – голова кваліфікаційної палати

«16 кандидатів з 27 – це професійні судді, а 11 – адвокати і науковці. В цифрах це 40% від складу. Не професійні судді, не діючі судді, а люди які мають фах і досвід роботи по представництву в судах, по боротьбі з корупцією», – зазначив Щотка.

Він додав, що це позитивне явище. «Інколи говорять, що професійні судді домінують, і не дають зайти новим обличчям. Бачимо наразі 40 відсотків», – заявив заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За словами Щотки, серед нових облич – один доктор юридичних наук, три кандидати юридичних наук, і один кандидат економічних наук.

Вища кваліфікаційна комісія 6 березня оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду було оголошено 2 серпня 2018 року. За результатами співбесід за участю представників Громадської ради міжнародних експертів у фінал відбору пройшов 71 кандидат.