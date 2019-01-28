У конкурсі до Антикорупційного суду залишився 71 кандидат – активісти

Громадська рада міжнародних експертів спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів завершили етап ветування «сумнівних» кандитатів до Антикорупційного суду, залишивши у конкурсі 71 кандидата, повідомляють громадські організації.

Таким чином, як зазначає українське представництво Transparency international, на засіданні 28 січня конкурс покинули суддя В’ячеслав Піковський та науковець Ірина Смазнова.

Всього, за даними Центру протидії корупції, експерти відсіяли 42 кандидата – 40% зі 113, які перед цим успішно склали тестування.

Серед претендентів на посади антикорупційних суддів, яким спочатку висловили сумнів, тільки семеро продовжили змагання.

«Президент має призначити суддів не пізніше 30 днів з дня отримання подання Вища рада правосуддя (ВРП) та не має права відмовити у призначенні будь-кого із кандидатів. Очікується, що Петро Порошенко призначить суддів до першого туру президентських виборів — до 31 березня 2019», – зазначають у активісти.

Однак до цього, як пояснюють у ЦПК, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя можуть виключити кандидатів із сумнівних політичними зв’язками, через те, що їхнє призначенняможе негативно вплинути на довіру до судової влади.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.