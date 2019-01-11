47 кандидатів можуть вилетіти з конкурсу до Антикорупційного суду –Transparency international

Громадська рада міжнародних експертів одностайно проголосувала за розгляд на спільному обговоренні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів ще 15 кандидатів до Вищого антикорупційного суду, повідомляє українське представництво Transparency international на своєму сайті. Таким чином, за даними організації, у списку експертів вже 47 сумнівних претендентів.

«Сумніви викликали джерела походження майна або відсутність прав власності на активи, неоднозначні судові рішення та етична поведінка кандидатів. Окрім того, деякі претенденти не надали вчасно відповіді на запитання експертів», – мовиться у повідомленні.

За інформацією Transparency international, на цьому засіданні експерти вивчали довідки на суддів Руслана Бондарчука, Володимира Воронька, Романа Головатого, Мар’яна Головчака, Вікторії Жовноватюк (Кицюк), Юрія Крутія, Андрія Сала, Андрія Яковенка, екс-суддів Олесі Ковтуненко та Олександра Сингаївського, адвокатів Тетяни Круценко, Анни Надточиєвої та Сергія Федяєва, а також науковців Олександра Івасина та Юрія Юркевича.

Організація анонсує, що 18 січня відбудеться спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів. Для того, аби винесений на обговорення кандидат продовжив конкурс, його має підтримати більшість спільного складу – 12 осіб, і лише за умови, що серед них мінімум троє будуть представляти міжнародників, а за інших обставин – сумнівний кандидат припиняє участь у конкурсі.

27 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати іспитів кандидатів, до Вищого антикорупційного суду, зокрема й до Апеляційної палати ВАС.

До 26 січня члени Громадської ради міжнародних експертів мають перевірити кандидатів і ветувати тих із них, які викликають сумніви.

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Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.