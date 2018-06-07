Створення Антикорупційного суду: які подальші ризики

Гості програми «Ваша Свобода»: Валерій Карпунцов, народний депутат України (БПП); Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції».

Верховна Рада таки ухвалила закон про Антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 депутатів. Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі. Перед голосуванням у парламенті виступив і президент Петро Порошенко, який є автором цього законопроекту. Він заявив, що мета документа – «гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд». У МВФ наголошували на важливості ухвалення такого закону. Представник МВФ вказав, що остаточна його версія має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеційської комісії. Президент Порошенко законопроект про цей суд вніс торік після того, як він та його прихильники майже рік виступали проти створення такої інституції, пропонували замість цього суду запровадити антикорупційні палати.

Олександр Лащенко: 315 депутатів. Пане Карпунцов, Ви були серед цих народних обранців. Чому?

Валерій Карпунцов: Я думав, що з нашої фракції буде десь до 100 голосів, а вийшло120 з чимось. Неочікувано високий результат. Але природно, був президент зранку на фракції і переконував, щоб підтримували беззастережно. Хоча в залі перед самим голосуванням були дискусії – деякі групи (всі знають, що БПП – велика фракція, досить неоднорідна, різноманітна – від конкретних націоналістів до колишніх «регіоналів». Але проголосували.

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– Пані Каленюк, ви були різким критиком того, що, на вашу думку і не лише, активістів з «Центру протидії корупції», президент Порошенко максимально гальмував ухвалення цього законопроекту. Хоча він запевняє у зворотному. Зараз ви задоволені?

Дарія Каленюк: Безперечно це велика перемога, що законопроект про Антикорупційний суд був проголосований.

Але цього недостатньо, щоб створити Антикорупційний суд. Щоб почати процедуру запуску суду, потрібен ще один законопроект, дуже технічний, дуже простий, який має складатися з одного речення: «Створити Антикорупційний суд».

Cуд можуть створити через рік, через два, коли-завгодно. Ми чекаємо подання у Верховну Раду вже

Цей закон повинен внести президент після консультацій з Вищою радою правосуддя. Ця формальність передбачена Конституцією, але через це можуть затягнути суттєво створення суду. Тобто його можуть створити через рік, через два, коли-завгодно. Ми чекаємо подання у Верховну Раду вже. Це потрібно зробити до кінця пленарного літа, тобто до середини липня.

Ми і досі не знаємо, що закладено у цьому законопроекті. Були врегульовані деякі питання стосовно компромісу з МВФ про відбір антикорупційних суддів, щоб міжнародне співтовариство мало не рекомендаційний голос, а вирішальну роль у доборі цих суддів.

З одного боку, міжнародні експерти можуть заблокувати кандидата, який не відповідає доброчесності або професійним вимогам, але ж лишається питання: хто формуватиме міжнародних експертів? Виглядає, що ЄС, Світовий банк, тобто найбільш відомі міжнародні партнери, які надають системно допомогу протидії корупції в Україні, вилітають з процесу.

Ризик лишається того, що дуже віддалені від антикорупції і України міжнародні організації будуть номінувати експертів. Відповідно до сайту МЗС, є реєстр міжнародних організацій. Їх 79. Це можуть бути міжнародні організації з оподаткування, МАГАТЕ... Діюча Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка дуже неуспішно обирала суддів до Верховного суду України, визначатиме, до яких міжнародних організацій звертатися, щоб ті номінували експертів.

– Пане Карпунцов, є зараз на розгляді парламенту законопроект саме про утворення Антикорупційного суду, цей технічний законопроект?

Валерій Карпунцов: Законопроект мусить з’явитися після підписання президентом цього закону.

При швидких темпах виділяють кошти, не затягують з конкурсними процедурами, то можна буде створити за півроку

При швидких темпах, при тому, що всі хочуть його створити, виділяють кошти, не затягують з конкурсними процедурами, то можна буде створити за півроку.

У законопроекті додали злочини, пов’язані з недостовірним е-декларування. Нам ще й КПК треба міняти. Є купа процесуальних процедур, які можуть затягнути справу – змінюються склади суддів, відводи один одному, п’яте, десяте.

Під юрисдикцію Антикорупційного суду підпадатимуть і депутати, і урядовці, є декілька критеріїв, зокрема сума хабаря має становити не менше 850 тисяч гривень.

– Пані Каленюк, можете дати прогноз, як швидко запрацює на ділі, почне ухвалювати вироки Антикорупційний суд?

Дарія Каленюк: Потрібно спочатку обрати суддів. Перед тим визначити, хто входитиме в міжнародну експертну панель. Ці процеси можна запускати паралельно. Але жоден не зможе початися, доки не буде технічний законопроект проголосований. Припустимо, подали і проголосували через два тижні, тоді вже Вища кваліфікаційна комісія суддів, починаючи з липня, може оголошувати про конкурсний набір і звертатися до міжнародних партнерів, щоб ті номінували кандидатів в експертну панель.

На січень 2019-го можемо мати суд з суддями, які будуть готові розглядати справи. Але це ще не вироки

Досвід НАБУ показує, що це може зайняти 3-4 місяці. Паралельно адміністративні процедури – приміщення, формальний запуск установи... Шість місяців на це піде. На січень 2019-го можемо мати суд з суддями, які будуть готові розглядати справи. Але це ще не вироки.

Суд розглядатиме, за цим законом, нові справи НАБУ, порушені до моменту вступу в дію закону про суд. Усі справи, які розслідує НАБУ і веде САП мають розглядатися у Вищому антикорупційному суді. Це включає слідчих і звичайних суддів. Наприклад, детектив хоче провести обшук, отримати доступ до банківської таємниці – їм потрібна судова ухвала. Зараз звертаються до звичайних суддів. В Антикорупційному суді будуть спеціальні слідчі судді, які даватимуть дозволи, і такі, які розглядатимуть справи по суті.

Суддів не так просто буде звільнити – вони користуватимуться усіма гарантіями, які є зараз в інших суддів. Формально їх призначає президент після конкурсних процедур. Законопроектом дозволяється участь в конкурі особам, які не були суддями раніше, мають певний юридичний стаж. Суддів буде, мінімум, 35.

НАБУ показало, що Україна здатна ефективно розслідувати. Але ефективно судити ще не здатна. Покарання має відбуватися в суді

Серед нинішніх суддів є класні люди з юридичним фахом, які зможуть подаватися на цей конкурс. Головне – щоб вони повірили, що конкурс незалежний, неупереджений.

НАБУ показало, що Україна здатна ефективно розслідувати. Але ефективно судити на основі ефективно зібраних доказів ще не здатна. Безкарність процвітає, тому що покарання має відбуватися в суді.