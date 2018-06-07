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07 Червень 2018, Київ 12:52
Новини | Політика

Порошенко закликав фракцію БПП проголосувати за створення антикорупційного суду – Геращенко

Президент України Петро Порошенко зустрівся із фракцією БПП

Президент України Петро Порошенко закликав фракцію партії «Блок Петра Порошенка» проголосувати за створення антикорупційного суду, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

«Президент закликав фракцію підтримати закон про антикорупційний суд, який потрібен в першу чергу Україні, а не тільки нашим партнерам. Закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна – суверенна держава, і також враховувати позиції і рекомендації Венеціанської комісії», – заявила Геращенко.

1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

Голова парламенту Андрій Парубій очікує, що голосування в другому читанні відбудеться 7 червня.

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