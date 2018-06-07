Рада підтримала закон про антикорупційний суд

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226.

Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі.

7 червня перед голосуванням у парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який є автором законопроекту. Він заявив, що мета ухвалення документа – «гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд».

1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

У Міжнародному валютному фонді наголошували на важливості схвалення законопроекту. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.