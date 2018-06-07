Антикорупційний суд в Україні: буде ручним чи незалежним?

Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 депутатів. Перед цим вони кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі. Перед голосуванням у парламенті виступив президент Петро Порошенко, який є автором законопроекту. Він заявив, що мета документа – «гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд». У МВФ наголошували на важливості ухвалення такого закону. Представник МВФ вказав, що остаточна його версія має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеційської комісії. Коли ж запрацює Антикорупційний суд в Україні: і буде він ручним чи незалежним? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дарія Каленюк та народний депутат України від партії «Блок Петра Порошенка» Валерій Карпунцов.