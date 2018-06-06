Потрібна підтримка МВФ, бо Україна на межі глибокої економічної кризи – експерти

Україні загрожує економічна криза – таке побоювання висловлюють експерти Київської школи економіки. Вони погоджуються в тому, що українська економіка потребує підтримки МВФ, а для цього влада мусить повернутись до курсу на реформи. Почесний президент КШЕ Тимофій Милованов зазначає, що проблема не тільки в антикорупційному суді, а й в конституційній колізії між президентом та прем’єр-міністром.

Експерти та партнери Київської школи економіки адресували «українському суспільству» листа із застереженням щодо економічних труднощів, які можуть спіткати Україну найближчим часом.

«У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 мільярди доларів кредиторам. У наступному році – близько 7 мільярдів. Цих коштів держава не має, і джерела отримання їх поки відсутні», – зазначено в листі.

Підписанти вважають, що з усіх варіантів виходу зі становища оптимальною є програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка може зупинитись через гальмування реформ. Без дешевого кредитування від МВФ, побоюються вони, на гривню очікує значна девальвація, що позначиться на всьому населенні України.

Парламент, уряд та президент повинні зробити вибір зараз

«У нас є тижні (не місяці). Парламент, уряд та президент повинні зробити вибір зараз. Перед тим, як парламент піде на канікули», – підсумовують автори листа. Серед них – почесний президент КШЕ Тимофій Милованов, директор програми MBA Юлія Клименко, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала та інші.

Говорячи про те, на які саме кроки українська влада має тижні, Тимофій Милованов передусім називає антикорупційний суд, ціни на газ та балансування бюджету, але зауважує, що це – тактичні кроки.

«Потрібно забезпечити економічне зростання. Тут кроки теж відомі. Демонополізація (обмеження впливу олігархічних груп на економіку), створення ринків (ринок землі, наприклад), захист прав власності (судова реформа, правоохоронна реформа), покращення публічних фінансів (кращий бюджетний процес, реальний, а не завищений бюджет, ефективніше використання коштів, зменшення корупції, субсидій, виплата потрібним бізнесам)», – коментує експерт.

Конституція створює конфлікт між прем’єром та президентом

Він звертає увагу на те, що для втілення всіх цих кроків потрібне лідерство, яке зараз в Україні унеможливлює сама Конституція.

«Конституція створює конфлікт між прем’єром та президентом. Поки це не буде усунено, важко очікувати лідерства і швидкого руху вперед», – констатує він.

Суперечність у тому, пояснює Милованов, що і президент, і прем’єр мають вплив на різних членів уряду та голів ОДА, що й спричиняє системну невпорядкованість.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України та старший радник «Альфа Банк» Роман Шпек виклав своє бачення в шпальті для порталу «Новое время».

Він вважає, що час, який українська влада виграла за рахунок реструктуризації боргу в 2015 році, збігає.

Склалося знайоме враження, що ми не реформи проводимо, а намагаємось обманути кредиторів

«За планом 2015 року ми повинні були на цей момент запастися дешевими грошима Міжнародного валютного фонду, нам позичать під дуже низький відсоток на підтримку реформ. Але за три роки ми так і не запаслися кредитною підтримкою, тому що реформи здійснювали все повільніше і повільніше. Знову склалося до болю знайоме враження, що ми не реформи проводимо, а намагаємось обманути кредиторів», – пише Шпек.

На думку експерта, остаточно підірвати довіру міжнародних кредиторів може зволікання зі створенням антикорупційного суду (розгляд закону про це мав відбуватись сьогодні, але вчергове був перенесений).

Словацький політик, економіст та голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ Іван Міклош також вважає важливою умовою запобігання кризі ухвалення закону про антикорупційний суд.

«Також необхідно найближчим часом домовитися з МВФ з питань тарифів і провести додаткові заходи для стримування дефіциту бюджету в рамках затвердженого державного бюджету», – зазначив Міклош.

Директор програми MBA та член правління Transparency International Україна Юлія Клименко, коментуючи шляхи запобігання кризи, посилається на звіт редакційної колегії КШЕ та проекту VoxUkraine.

Автори документу висловлюють впевненість, що Україна досі має вільний потенціал для розвитку. Зокрема, це створення ринку землі, який, згідно з даними Світового банку, міг би забезпечити українській економіці 15 мільярдів доларів річного прибутку. Такий приріст можливий за умови, якщо ринок буде прозорим, землевласники знатимуть про свої права, а фермери матимуть доступ до фінансування.

Серед чинників, які гальмують Україну, експерти КШЕ та VoxUkraine називають повільну та низько ефективну приватизацію державних активів, слабкий захист права власності та брак конкуренції, зокрема в енергетичному секторі.

Верховна Рада йде на канікули 20 липня. Вони триватимуть до осені.