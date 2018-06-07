Верховна Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд.

Загалом було 1927 поправок, їх розгляд почали 23 травня.

Після цього в залі парламенту почав виступати президент України Петро Порошенко. Він закликав підтримати законопроект.

Відтак голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву на півгодини для обговорення поправок.

1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.