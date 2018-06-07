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07 Червень 2018, Київ 12:52
Новини | Політика

Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд

Верховна Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд.

Загалом було 1927 поправок, їх розгляд почали 23 травня.

Після цього в залі парламенту почав виступати президент України Петро Порошенко. Він закликав підтримати законопроект.

Відтак голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву на півгодини для обговорення поправок.

1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

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