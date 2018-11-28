Кабмін виділив приміщення для антикорупційного суду в Солом’янському районі Києва

Кабінет міністрів України передав дві будівлі зі сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства під управління Державної судової адміністрації для розміщення там органів Вищого антикорупційного суду.

Судові палати ВАС будуть розміщені в Солом’янсьому районі: в Адміністративно-лабораторному корпусі №2 на вулиці Максима Кривоноса, 2А, і в сусідньому Лабораторному корпусі №1 на вулиці Преображенській. Апеляційна палата суду також буде розташована поряд у приміщеннях Лабораторного корпусу №1.

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«Передача зазначеного нерухомого майна спрямована на реалізацію Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та дозволить забезпечити вказаний суд належними приміщеннями державної форми власності», – йдеться в заяві Державної судової адміністрації. Згідно з повідомленням, саме ДСА ініціювала передачу будівель.

Створення Вищого антикорупційного суду є частиною антикорупційної реформи.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

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21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.