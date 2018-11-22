Україна зробила багато для обмеження корупції, але не для покарання корупціонерів – Петер Вагнер

Під час конференції країн Східного партнерства «Муніципалітети – за стале зростання» керівник Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер Вагнер в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про успішні реформи в Україні, Антикорупційний суд та майбутні вибори.

– Які реформи в Україні ви можете назвати найуспішнішими, а які навпаки і чому деякі з них відбуваються так повільно?

– Кілька днів тому ми презентували звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС за 2018 рік.

Серед успішних реформ можу назвати децентралізацію, це великий успіх для України.

Будь які реформи зачіпають чиїсь майнові інтереси

З іншого боку, у звіті мовиться про те, що кілька галузей потребують ще дуже багато напрацювань. Наприклад, боротьба з корупцією, яку українці чекають найбільше. Цей процес потрібно прискорити.

Якщо говорити про сферу бізнесу, є проблеми із верховенством права. Тільки частина компаній впевнені, що їхні права і власність захищені законом та правоохоронними органами. Якщо над цим працювати, інвестори зайдуть до країни.

Якщо говорити про те, чому реформи рухаються повільно, то я думаю, що така ситуація є у багатьох країнах світу.

Будь які реформи зачіпають чиїсь майнові інтереси. Часом вони сильніші і більш впливові, часом менш. Так само тиск на реформи може бути більшим, чи меншим. Тим не менш лише через реформи країни розвиваються.

В цілому, ми вважаємо, Україна на правильному шляху.

– Створення антикорупційного суду – чому цей процес виявився на стільки тривалим?

–Тут важливі два елементи. Перший, якщо згадати, це було дуже правильне рішення, коли минулого літа Україна нарешті вирішила адаптувати обов’язкові закони, щоб створити Антикорупційний суд. Це був важливий крок і країна довго до цього йшла.

Покарання для корупціонерів. Це та сфера, де ще треба працювати

Зараз маємо часу до наступного літа і на даний момент відбувається розвиток, обирають суддів. Важливо також бути впевненим, що кроки імплементації проводяться правильно.

Хочу нагадати, що Антикорупційний суд лише одна із багатьох інституцій, які Україна потребує для ефективної боротьби з корупцією. Адже цей процес завжди має два компоненти.

Перший, це зупинити можливості для корупції і це напрямок, де Україна зробила багато. Другий, це покарання для корупціонерів. Це та сфера, де ще треба працювати.

Покарання корупціонерів вимагає багато інституцій, цілу систему. Треба розслідування, НАБУ, спеціалізовану прокуратуру, агенцію із запобігання корупції. Ми, як і ви, хотіли би, щоб ці інституції були незалежні, повноцінні та інтегровані, аби люди могли довіряти не якійсь одній агенції, а системі в цілому.

– Якою в Україні є роль громадських активістів у боротьбі з корупцією?

– Україну знають в Європі, як країну із дуже сильним громадянським суспільством, яке активне у багатьох сферах. Активісти працюють із соціальною сферою, екологією, також на Сході України, де громадянське суспільство відіграє важливу роль. Це стосується і боротьби з корупцією.

Це ключова сфера для активістів у будь-якій країні. Громадянське суспільство і незалежні медіа є противагою до державних інституцій.

Тут, в Україні, міжнародні організації та українці мають велику довіру до громадських організацій, ми бачимо, що вони дуже компетентні і намагаються допомогти впровадженню реформ.

– Які побоювання є у Європейському Союзі щодо майбутніх виборів в Україні?

– Для нас важливо, щоб Україна продовжила стояти на шляху реформ, які обрав український народ. Люди визначилися із напрямком, куди хочуть, щоб країна рухалася. Ми, як і ви, це вітаємо і підтримуємо, а також цінуємо ті зміни, що відбуваються.

Ми стоїмо поруч із Україною у розвитку кібер-безпеки та медіа активності у боротьбі з цими загрозами

Якщо говорити про вибори, то ми пам’ятаємо про можливі зовнішні втручання, які останнім часом відбуваються в усьому світі.

Ми очікуємо, що в Україні можуть відбуватися кібер-атаки, поширення фейкових новин та дезінформаційних кампаній.

Але якщо це станеться, ми, як і ви, активно готуємось, в тому числі співпрацюємо у цьому напрямку з українською владою. Ми знаємо, що багато міжнародних партнерів також це роблять.

Чому це так важливо? Бо у виборах найважливіше, щоб вони були вільні, прозорі, а результат був безперечним. Треба уникнути ситуації, коли протягом виборчої кампанії або після неї через сильний зовнішній чи внутрішній вплив ми будемо сумніватися в правдивості результатів.

Тому ми стоїмо поруч із Україною у розвитку кібер-безпеки та медіа активності у боротьбі з цими загрозами.