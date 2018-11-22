7 основних тез із інтерв'ю Володимира Гройсмана німецькій газеті Die Zeit

У день 5-ї річниці Революції гідності, 21 листопада, на шпальтах однієї з найвпливовіших щоденних газет Німеччини вийшло розлоге інтерв'ю з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. У ньому очільник уряду відповідає на запитання німецьких журналістів про перебіг реформ в країні, про своє ставлення до крайніх правих та «Північний потік-2». Радіо Свобода виокремила основні тези цієї розмови, яка відбувалася російською мовою.

Про російську мову

– У нас нема проблем з російською мовою. Лише проблеми з російськими солдатами у нашій країні.

Зараз ми вирішили створити антикорупційний суд, і якби цього не сталося, я б подав у відставку

​Про реформи

– П'ять років тому проблеми були безпрецедентними. Ми були майже банкрутами, і сталася російська агресія. Ми зіткнулися з крахом, і все ж ми стали сильнішими. Я теж хочу, щоб це було швидше. Але це також залежить від політичної волі тих, хто має владу і вирішує. Ми не просто реформуємо, ми будуємо нову державу. Це неймовірно складно! Від децентралізації через реформи системи охорони здоров'я, енергетичного сектора, управління державними підприємствами, судів до антикорупційних законів і приватизації. Всі ці реформи відбуваються одночасно! Коли ви реформуєтесь, тоді ви також воюєте: проти старої системи, проти популізму, проти неефективності.

Про напади на активістів

– Це абсолютно неприйнятно, коли державні установи не можуть змусити суспільство відчувати себе в безпеці. Такого не повинно бути. Я переконаний, що держава проявляє найбільший інтерес до того, щоб не допускати насильства стосовно активістів та суспільства. Це теж виклик.

Про систему правосуддя

– Зараз ми вирішили створити антикорупційний суд, і якби цього не сталося, я б подав у відставку. Нам потрібен цей суд для боротьби з корупцією. Але є й інші інструменти. Наприклад, ми втратили від 300 до 400 мільярдів гривень під час державних закупівель за допомогою тіньових покупок. Це було зупинено системою державних закупівель ProZorro. Ми почали ставати конституційною державою.

Ми не просто реформуємо, ми будуємо нову державу

​Про крайніх правих

– Як прем'єр-міністр я не поділяю ідеології, заснованої на насильстві та поширенні расової та релігійної дискримінації. Тому абсолютний порядок повинен переважати, громадянин повинен відчувати себе в безпеці. Для мене крайня права ідеологія неприйнятна. Це призводить до насильства.

Про Ґергарда Шредера та сайт «Миротворець»

– Українська держава нічого не має проти пана Шредера (колишнього канцлера ФРН – ред.). «Миротворець» не являє собою позицію уряду. Ми не маємо до цього ніякого стосунку.

Про «Північний потік-2»

– Ми розуміємо «Північний потік-2» наступним чином: Росія хоче захопити заручників в Європі, ця ідея – ще одна гібридна зброя проти Європи. Як тільки Росія почне домінувати на газовому ринку, вона припинить поставки. Просто назвіть мені гарантію, яку Росія останнім часом дала і стримала. Наша пропозиція: давайте зробимо консорціум з американцями, європейцями та українцями. Ми забезпечимо транзит. Ми хочемо стати газовою державою, яка буде досить просунутою для власних потреб і для експорту. Ми можемо це зробити до 2025 року. Тоді ви можете вигідно інвестувати в Україну і отримувати газ з інших джерел. Вам не потрібен цей «Північний потік-2».