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21 Листопад 2018, Київ 18:25
Новини | Політика

Гройсман пропонує призначити двох міністрів

Гройсман спрямував до парламенту подання про призначення міністра фінансів та міністра у справах ветеранів

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді призначити в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову головою цього міністерства, а народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ірину Фріз – міністром у справах ветеранів, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

В уряді зазначили, що Гройсман спрямував до парламенту відповідні подання.

Крім того, прем’єр пропонує парламентарям розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Президент України Петро Порошенко під час виступу на Міжнародному форумі волонтерів і ветеранів «Там, де ми – там Україна». Київ, 22 серпня 2018 року
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Створення міністерства у справах ветеранів поставлене «на паузу». Чому?

7 червня Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра про звільнення міністра фінансів Олександр Данилюка. Того ж дня виконувачем обов’язків голови міністерства призначена Оксана Маркарова.

14 листопада уряд України створив Державну службу у справах ветеранів, відклавши створення Міністерства у справах ветеранів на пізніше. При цьому у березні Кабінет міністрів повідомляв про початок створення цього міністерства. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що Мінвет має бути створений до 1 січня 2019 року.

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