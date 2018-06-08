Мене збиралися звільняти вже з першого тижня на посаді – екс-міністр Данилюк

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Данилюк, екс-міністр фінансів України

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк не збирався звільнятися з відомства і мав серйозні плани щодо реформ, однак ситуація розвивалася надто швидко. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода. Він висловив переконання: його відставка – наслідок конфліктів через його відмову виділяти гроші на політичну корупцію та неефективні відомства. Про те, що змусило його звернутися до послів країн «Групи семи», чим завершилася історія з «лондонською квартирою» та чим планує займатися після відставки, Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Віталій Портников: Пане Данилюк, Україна може не отримати транш МВФ у зв’язку з вашою відставкою?

– Я дуже не хотів би, щоб це відбулося. Персоналії не мають значення. Має значення, що робить влада, чи виконує свої зобов’язання, чи продовжує рухатися шляхом реформ. Тоді співпраця з МВФ буде успішною – і ця програма, і нову програму можемо заключити.

Коли я був на посаді, для мене був ключовий пріоритет – перетворити Мінфін на драйвер реформ. Це давало динаміку процесу. Зараз поміняється команда в Мінфіні і чи впораються вони, залежатиме від якості цієї команди. Там дві сторони питання – самому динамічно задавати поштовх реформам, а також не давати тиснути на Мінфін, коли це стосується подрібнення грошей на неефективні проекти і коли стосується корупції. Інакше дуже серйозний ризик зараз для всієї країни, особливо в передвиборчий період.

Я тримав нейтралітет. Є дуже багато груп інтересів. Мінфін має бути незалежним

Я тримав нейтралітет. Є дуже багато груп інтересів. Мінфін має бути незалежним. Оксана (Маркарова – ред.) має продемонструвати, що може тримати цю лінію.

– Пане Данилюк, зараз говорять про те, що ви готові займатися політичною кар’єрою, що ви готові були йти на загострення стосунків з очільниками влади саме тому, що політична кар’єра вас також приваблює. Це правда чи ні?

Моя політика була – не давати використовувати держфінанси в цілях виборчих кампаній

– У нас чомусь вважають, що коли люди йдуть в політику, можуть пожертвувати усім. Я вже знаходжуся в політиці. Від політичних позицій моїх і мого міністерства дуже багато залежить в країні. Саме через те у нас виникали певні непорозуміння, а іноді дуже гострі конфлікти. Моя політика була – не давати розбазарювати державні кошти, не давати використовувати державні фінанси в цілях виборчих кампаній. Податкова поліція – отут у нас були конфліктні ситуації. До моєї відставки призвело те, що ця кількість конфліктів піднялася до тієї межі... Це просто мало статися.

Стосовно політики – зараз у мене тільки одне бажання. Я ж насправді планував працювати далі. Ситуація розвивалася швидко. Навіть учорашнє голосування мало насправді статися ще о четвертій годині. А все робилося так, щоб мене не було у Верховній Раді, щоб можна було тихо проголосувати і забути. Зараз я відпочиваю. Мені пропонували ще раніше написати книгу – зараз для цього з’явився час. Всі цікаві періоди будуть охоплені. Мені є про що розказати.

– Коли ви звернулися до послів країн «Великої сімки», на яку реакцію ви в результаті розраховували цього кроку?

Звикли за ці роки красти, прикривати одне одного, але (не дай Боже!) «винести сміття з хати»

– Цей лист взагалі не мав би бути публічним. Став публічним – вирішили використовувати, як аргумент, що я щось зробив не так. Мене не критикували за бюджет, податкову політику, а за лист, який на 100% є повною правдою, і говорили, що я «виношу сміття з хати». Звикли за ці роки красти, прикривати одне одного, але (не дай Боже!) «винести сміття з хати».

Я написав послам, тому що, коли виникає конфлікт такого рівня, бо це дестабілізація, має бути зрозуміло, чому такі рішення були ухвалені. Я вичерпав всі інші способи. Це був крайній захід. Я отримав ту реакцію, яку хотів отримати. У прем’єра просто приватне – воно трошки…

У мої повноваження входило працювати з усіма міжнародними інституціями, забезпечувати роботу з МВФ, з ЄС, коли це стосується макрофінансової допомоги, Світовим банком, ЄБРР. Моя співпраця з цими послами полягала не тільки в тому, що якісь політичні дискусії, я їх безпосередньо залучав до важливих реформ, наприклад, реформа державної фіскальної служби. Не могли вивести її (Державну фіскальну службу з підпорядкування Мінфіну – ред.). Вони просто забоялися це зробити.

Я прийшов по квоті БПП

Мене рекомендував в уряд президент України. Якщо би мене рекомендували на позицію будь-якого іншого профільного міністра, можна було б очікувати, мовляв, він належить до якоїсь квоти і відстоює політику якоїсь партії. Я прийшов по квоті БПП.

Але міністр фінансів має бути технократом, інакше я не міг би виконувати своїх функцій. (З Адміністрацією президента – ред.) у чомусь було порозуміння, у чомусь – ні. Не було порозуміння, наприклад, стосовно створення Служби фінансових розслідувань особисто з президентом. Якби я був максимально наближений – це нашкодило б процесу, а ми були в дискусії з президентом. Якщо згадувати, мене збиралися звільняти з першого ж тижня на посаді.

– Пане Данилюк, історія з вашою декларацією, чи не сприйняли ви інформацію про те, що ви нібито не декларували ваші лондонські доходи і майно, як політичний удар для себе?

– Я був у США, коли вийшов сюжет на «Плюсах», що в мене є будинок у Лондоні...

– А чому на «Плюсах»? У вас погані відносини з Коломойським?

– Ми подали в Лондонський суд на Коломойського на суму 2,5 мільярди доларів і заморозили всі його активи по всьому світові. А так, в принципі, все добре. Є ще певні речі, які зараз я не можу озвучити. Але приводи для такого ставлення... є.

«Нескладушка» – фотографії, нібито моєї квартири, виявилися фотографіями квартири керуючого директора ЄБРР. І не в Лондоні

Коли повідомили, що «знайшли» – я тут же спростував цю позицію. Склалася потім «нескладушка» – фотографії, які використовували нібито моєї квартири, виявилися фотографіями квартири керуючого директора ЄБРР. І не в Лондоні. Це абсолютно фейковий сюжет. Дуже просто – зайти на публічний реєстр в Англії (вони відкриті) і подивитися, що ми жодного відношення до неї не маємо. Коли запросили копію сюжету, це важливо для подання до суду, отримали відповідь від «Плюсів»: ми не зберегли цей сюжет. Прокуратура відразу відкриває кримінальну справу щодо фейкової квартири у Лондоні.

– Якщо думати про активну політичну діяльність, який ви висновок зробили із вашої попередньої чиновницької кар’єри?

Треба, щоб приходили нові люди. Зі старими людьми, з лояльними, з боягузами країну не поміняємо

– Коли я дивлюся на моїх друзів з попереднього уряду – через те, що вони пройшли, вони дійсно багато зробили, а зараз забуті, у деяких проблеми з персональною безпекою – це насправді демотивує людей приходити і міняти країну. Але з цим я не піду. Треба робити так, щоб приходили нові люди. Зі старими людьми, з лояльними, з боягузами ми країну не поміняємо.