Данилюк: Я планував працювати далі, але ситуація розвивалася швидко

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк заявив в ефірі Раді Свобода, що мав серйозні плани щодо реформ і не збирався звільнятися з відомства, однак ситуація розвивалася надто швидко.

«Я ж насправді планував працювати далі. Ситуація розвивалася досить швидко. Навіть учорашнє голосування мало насправді статися ще о четвертій годині. А все робилося так, щоб мене не було у Верховній Раді, щоб можна було тихо проголосувати і забути», – сказав він.

За словами Данилюка, причиною його звільнення стала велика кількість конфліктів довкола виділення коштів на ті чи інші відомства.

«Моя політика була – не давати розбазарювати державні кошти, не давати використовувати державні фінанси у цілях виборчих кампаній. Не давати використовувати кошти на фінансування неефективних інституцій, таких як Генеральна прокуратура, податкова міліція. Отут у нас були конфліктні ситуації. До моєї відставки призвело те, що ця кількість конфліктів піднялася до тієї межі... Це просто мало статися», – зазначив Данилюк.

7 червня Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Глава уряду звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Данилюка з посади міністра 6 червня через «поширення ним викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

У свою чергу, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», у якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.