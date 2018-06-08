Раді пропонують звільнити ще одного міністра

Верховній Раді пропонують визнати роботу Міністерства соціальної політики України незадовільною і звільнити міністра соцполітики Андрія Реву. Відповідний проект постанови, зареєстрований у парламенті 7 червня, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

«Необхідність ухвалення постанови обумовлена незадовільною ситуацією, яка склалася у зв’язку із забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема, їх прав на пенсійне забезпечення… Враховуючи незадовільну ситуацію, яка склалася із дотриманням прав внутрішньо переміщених осіб, а також соціальним забезпеченням інших категорій населення, постанова передбачає визнання роботи Міністерства соціальної політики України незадовільною та звільнення із займаної посади Реви А.О.», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Авторами проекту постанови є дев’ятеро народних депутатів.

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7 червня Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександр Данилюка.

Гройсман звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра 6 червня через «поширення ним викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.