Рева: наша пенсійна реформа – це ноу-хау, придумане в Україні

Українська пенсійна реформа є інноваційною, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі програми «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

«Наша пенсійна реформа – це ноу-хау, придумане в Україні», – стверджує Андрій Рева.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) при цьому наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців, зазначає міністр соціальної політики. В уряді запропонували диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.

«Коли ми вели переговори щодо закону, МВФ вперше в історії – до цього він цього не робив – оприлюднив свою позицію. Вони вважали, що при проведенні пенсійної реформи ми маємо підвищити пенсійний вік. Ми тоді публічно заявили, що це неправильно. І вони спитали, які наші альтернативні пропозиції. Ми запропонували диференційований вихід на пенсію в залежності від страхового стажу», – згадує міністр.

Андрій Рева зазначив, що переконати МВФ не складно, якщо розмовляти мовою цифр і розрахунків.

«Ну погодьтеся, якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом йти у 60 років? Я ж більше працював, а значить більше втомився, моя робоча сила більше зносилася, тому я повинен піти раніше, бо мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно – значить піде пізніше», – переконує Рева.

Верховна Рада України ухвалила у жовтні 2017 року закон про пенсійну реформу, який містить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Перед цим в МВФ наголошували, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.

18 січня Міжнародний валютний фонд заявив, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки.