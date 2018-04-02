Коли українські пенсії наблизяться до європейських? Відповідає міністр

Коли в Україні будуть пенсії як у Європі? У Німеччині середня пенсія складає близько 800 євро, в Україні – майже 80. Українські темпи економічного росту свідчать про те, що в найближчі роки наблизитись до європейського рівня Україна не зможе, зазначає міністр соціальної політики. «Для того, щоб пенсіонери українські могли жити так, як німецькі, Україна як держава має бути такою ж, як Німеччина, з точки зору її політичних інститутів, економіки, верховенства права і закону і по багатьох інших аспектах, в яких ми не дотягуємо не тільки до Німеччини, а й до багатьох найближчих наших сусідів. Ми зможемо стати такими, як німці, пройшовши достатньо тривалий період еволюції», – зазначає Андрій Рева.

Як можна підвищувати пенсійні виплати в Україні? Для того, аби Пенсійний фонд мав гроші, необхідно або збільшити податки (відрахування до Пенсійного фонду), що призведе до падіння темпів росту економіки, або збільшувати пенсійний вік (як це роблять в Німеччині), пояснює Андрій Рева. У Німеччині сто працівників забезпечують близько 560 пенсіонерів. В Україні співвідношення тих, хто працює і сплачує Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), до тих, хто отримує пенсію, один до одного, розповідає міністр. Але все могло б бути інакше, адже працездатного населення в Україні вдвічі більше, ніж пенсіонерів: 26 мільйонів працездатних і 12 мільйонів пенсіонерів. Міністр соціальної політики наголошує, що Україна має свої особливості, якщо тривалість життя росте, то «ми довше платимо пенсію». «Із 26 мільйонів офіційно зайнятих – 16 мільйонів, а ЄСВ платять 12 мільйонів. Чотири мільйони абсолютно легально не платять ЄСВ. Далі, за методикою Міжнародної організації праці, врахуємо 1 мільйон 800 тисяч безробітних, тобто додаємо ще 2 мільйони до 16 і отримуємо 18 мільйонів. А де ще 8 мільйонів? В тіні, за кордоном і так далі. Тобто у нас, на відміну від німців, є резерв для того, щоб збільшити надходження до Пенсійного фонду за рахунок тих людей, які могли б платити, але не платять», – зауважує міністр. В уряді обрали саме цей шлях: збільшувати кількість тих, хто буде платити ЄСВ, замість підвищення пенсійного віку. «А чому вони не платять? Тому що і той, хто має 30 років стажу, і той, хто має 15 років стажу, по-перше, мали однакову пенсію, а по-друге, вони йшли на пенсію у 60 років. Тож якщо я буду платити мінімальний внесок 15 років і в 60 років отримаю таку саму пенсію як той, хто платив 30-35 років, то виникає запитання: навіщо платити більше?», – каже Андрій Рева. Після проведеної реформи з’явилось близько 400 тисяч нових платників ЄСВ, зазначає міністр. «Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу, навіть не: «Яка заробітна плата?», а чи буде вона виплачуватись легально. Люди починають розуміти, що це – важлива річ», – говорить Андрій Рева.

Як буде зростати середня пенсія протягом року і п’яти років? Середня пенсія зараз – 2448 гривень. З урахуванням того, що військовим пенсія буде підвищуватись, середня пенсія знову зросте, зауважує міністр соціальної політики. Далі пенсії будуть індексуватися в пропорції: 50% від рівня інфляції і 50% зростання заробітної плати в Україні. «Якщо взяти 2017 рік, коли ми зробили реформу, в березні показники інфляції були 13,4% – поділіть на два, отримуємо 6,7%. На 37% зросла заробітна плата, поділіть на два – 18,5%. Тобто якби ми проводили індексацію зараз, розмір пенсії потрібно було б збільшити на 25%. Як буде в наступному році, буде залежати від рівня інфляції і розміру зростання заробітної плати. Ми прогнозуємо, що це буде на рівні 15%», – зазначає Андрій Рева. Якщо щороку пенсія буде зростати на 15-20%, то через 5 років розмір пенсії подвоїться. «Можу сказати про демографів – вони вважають, що десь до 2024 року в нас Пенсійний фонд стане бездефіцитним, але з 2028 року в нас почнеться знову процес старіння нації і ситуація зміниться», – пояснює міністр.

Чи правда, що останні роки стажу принесуть найбільші виплати? Міністр соціальної політики не радить так вважати, бо коефіцієнт враховується за весь період трудової діяльності. З 2000 року існує система персоніфікованого обліку внесків у Пенсійний фонд, за якої кожен може прослідкувати, скільки він сплатив через свій персональний кабінет. «Ця система коефіцієнтів дає можливість усунити фактор інфляції: порівнює вашу сплату з конкретною заробітною платою, яка існувала на момент сплати. Так от сума цих коефіцієнтів складається не за два останні роки, а за весь період вашої персоніфікації. Звичайно, чим більше ви будете платити, тим більшим буде коефіцієнт, але двома роками я б не радив би обмежуватися. Це в Радянському Союзі брали або за 2 роки, або за останній рік», – констатує Андрій Рева.

Хто не буде взагалі отримувати пенсію? Люди, в яких не буде 15 років страхового стажу. «Право на пенсійну виплату має людина, яка має страховий стаж не менше за 15 років. Ця норма була в старому законі, вона залишилась і в новому. Тобто ми нічого тут не поміняли. І в нас, в Україні, є близько 100 тисяч громадян, які не отримують пенсію. Їм наразі за 60 років», – говорить міністр. Цим громадянам виплачується спеціальна допомога як особам, які не мають права на пенсію.

Чи правда, що «багаті» будуть платити більше відрахувань? Так, в планах міністерства внести зміни в законодавство. Чим більше коштів в Пенсійному фонді, тим вища пенсія у пенсіонерів. Цього можна досягти: підвищенням заробітних плат (чим більші заробітні плати у тих, хто працює, тим більші відрахування), розширенням кола тих, хто платить (за рахунок тих, хто повинен вийти з тіні і почати платити), або від розміру Єдиного соціального внеску (ЄСВ). У 2016-му ставка ЄСВ була знижена майже вдвічі – до 22%. Очікувалось, що бізнес вийде з тіні, а в результаті Пенсійний фонд недоотримав 65 мільярдів гривень, зауважує Андрій Рева. «Ці гроші фактично отримав великий бізнес», – додає він. Підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2017-му трохи виправило цю ситуацію, і Пенсійний фонд отримав на 40% надходжень більше від рівня 2016 року, пояснює Рева. А от наступним кроком стане введення регресивної шкали ЄСВ, що торкнеться тих, в кого зарплати – понад 55 тисяч гривень. На сьогодні існує обмеження по сплаті ЄСВ у 55 тисяч гривень. Всі ті, хто отримують більші суми, сплачують 22% лише від 55 тисяч, що призводить до наявності зловживань, за словами міністра. «Уявіть собі підприємця: у нього всі сидять на мінімальній зарплаті (зараз 3723 гривні), а в нього самого офіційно зарплата 1 мільйон гривень. Він з мільйона заплатив 180 тисяч податку з доходів фізичних осіб, плюс півтора відсотка (15 тисяч гривень) військового збору, 22% (ЄСВ) він заплатив із суми 55 тисяч гривень. Частину із залишків від мільйона поклав у кишеню, решту роздав в конверті своїм співробітникам – от вам схема найпростішого ухилення», – пояснює Рева. Тож в міністерстві пропонують запровадити регресивну ставку для таких зарплат: чим більша зарплата, тим менший відсоток понад це обмеження ти платиш, але все ж таки сплачуєш з усієї суми. Це торкнеться топ-менеджерів і високооплачуваних спеціалістів, яких є 60 тисяч в Україні, зауважує міністр. «Якщо ми 65 мільярдів фактично великим компаніям віддали, то ми змусили їх частково повернути ці кошти через підвищення рівня мінімалки, а значить через підвищення коштів самих бідних. Тепер прийшов час багатим заплатити за бідних – зі свої доходів заплатити трошки більше пенсіонерам», – зазначає він. Така ставка може бути введена, якщо Верховна Рада підтримає такий законопроект, який поки що на стадії підготовки в уряді.

Чи буде зростати пенсійний вік? Не буде, принаймні протягом 10 років, каже міністр соціальної політики. «Ця реформа принаймні на 10 років відсунула питання підвищення пенсійного віку. За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання. Сподіваюсь, що до того часу медична реформа почне давати позитивний результат, коли люди почнуть довше жити, і тоді нам доведеться дивитись. Тоді в німців вже буде 70 років пенсійний вік, в нас – 60. І напевно якісь корекції потрібно буде вводити. Але в інших соціально-економічних умовах, при іншому рівні розвитку економіки», – наголошує Андрій Рева. Пенсійну реформу Андрій Рева називає стратегічним проривом, який в довгостроковій перспективі дозволить зробити таку пенсійну систему, в якій люди будуть отримувати зароблені пенсії, відповідно до свого трудового внеску.