Пенсійна реформа вивела з тіні 400 тисяч українців – міністр

Близько 400 тисяч українців завдяки пенсійній реформі додалися до числа платників єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ), повна версія якої вийде на Радіо НВ 1 квітня о 19:04.

«Після проведеної реформи з’явилося близько 400 тисяч нових платників єдиного соціального внеску, які почали платити. Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу – навіть не «яка заробітна плата?», а «чи буду я отримувати її легально?» Люди починають розуміти, що це важлива річ», – вказав міністр.

Він відзначив, що нині в Україні «співвідношення тих, хто платить ЄСВ і тих, хто отримує пенсію один до одного, але якщо ви візьмете працездатне населення, яке б могло платити», то на одного пенсіонера припадає двоє працездатних – «26 мільйонів працездатних людей і 12 мільйонів пенсіонерів».

«З 26 мільйонів офіційно зайнятих 16 мільйонів, ЄСВ платять 12 мільйонів, 4 мільйони абсолютно легально не платять ЄСВ. Далі за методикою МОП врахуємо 1 мільйон 800 тисяч безробітних... Тобто додаємо ще 2 мільйони до 16 і отримуємо 18 мільйонів, а де ще 8 мільйонів? В тіні, за кордоном і так далі», – додав Андрій Рева.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що близько 100 тисяч громадян України пенсійного віку не отримують пенсію зараз і не отримуватимуть її надалі.